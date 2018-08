Veľká Británia zastaví časť pomoci pre sýrsku opozíciu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. augusta (TASR) - Vláda Spojeného kráľovstva v pondelok oznámila, že ukončuje financovanie niektorých programov pomoci, ktorá prúdila do sýrskych oblastí kontrolovaných povstalcami.uviedla hovorkyňa britskej vlády pre agentúru Reuters.Noviny The Times už skôr uviedli, že v septembri budú zastavené snahy o vytvorenie nezávislého policajného zboru a zároveň sa prehodnocujú projekty financujúce miestne rady - tie budú pravdepodobne zastavené do konca finančného roka.Ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo pre medzinárodný rozvoj prišli podľa Timesov k záveru, že programy pomoci v severozápadných častiach Sýrie súVláda Spojeného kráľovstva uviedla, že vo finančnom roku 2017-2018 vynaložila na humanitárne programy v Sýrii v prepočte približne 169 miliónov eur.Svoju pomoc pre sýrsku opozíciu - vrátane dodávok obrnených vozidiel a výcviku - zintenzívnila Británia v roku 2013.Sýrsky severozápad je posledným veľkým regiónom, ktorý stále kontrolujú povstalci.Konflikt v Sýrii pripravil o život približne päť miliónov ľudí, ďalších vyše 5,5 milióna vyhnal z krajiny a vnútorne vysídlených zostalo viac ako 6,5 milióna osôb.Spojené štáty prijali v roku 2011 politiku, že sýrsky prezident Bašár Asad musí odstúpiť. Ale potom už len so svojimi západnými spojencami vrátane Británie sledovali, ako Asadova armáda podporovaná Iránom a neskôr Ruskom dobyla späť obsadené územia a zaistila tak pozíciu hlavy štátu, poznamenáva Reuters.