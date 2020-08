SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.8.2020 (Webnoviny.sk) - Veľká Británia zažila najteplejší augustový deň za uplynulých 17 rokov. V piatok sa teplota na juhovýchode Anglicka vyšplhala na viac ako 36 stupňov Celzia. Ľudia sa vybrali na pobrežie, no úrady ich vyzvali, aby dodržiavali sociálne odstupy súvisiace s koronavírusom V piatok o 15:00 tamojšieho času namerali na londýnskom letisku Heathrow 36,4 stupňa Celzia. Je to najvyššia augustová teplota v krajine od roku 2003. Pred týždňom pritom namerali na letisku 37,8 stupňa Celzia.Meteorológovia predpokladajú, že až do stredy sa v niektorých oblastiach nočná teplota dostane na 19 až 22 stupňov Celzia a niektorí ľudia preto môžu mať problémy so spánkom. Podľa BBC Weather sú častejšie tropické noci dôsledkom globálneho otepľovania.