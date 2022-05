Veľká časť Španielska zažíva najteplejší máj v histórii, teploty vystúpili na viac než 40 stupňov Celzia

Pätnásť stupňov nad priemerom

Horúco je aj v Madride

22.5.2022 (Webnoviny.sk) - Viaceré oblasti Španielska zažívajú najteplejší máj v histórii s teplotami viac ako 40 stupňov Celzia na niektorých miestach. Referuje o tom spravodajský web BBC s odvolaním sa na španielsku meteorologickú službu AEMET.Tá v sobotu vydala varovanie pred horúčavami v dovedna desiatich regiónoch s tým, že by to mohla byť „jedna z najintenzívnejších“ vĺn horúčav za ostatné roky. Mesto Jaén na juhu Španielska zaznamenalo v piatok najvyššiu májovú teplotu - až 40 stupňov Celzia.Zmena klímy spôsobuje, že vlny horúčav sú častejšie a intenzívnejšie. Nezvyčajne teplé jarné počasie v Španielsku je výsledkom horúceho vzduchu prichádzajúceho zo severnej Afriky, čo spôsobuje zvýšenie teploty až o 15 stupňov Celzia nad priemer pre toto ročné obdobie.Nezvyčajne vysoké boli aj nočné teploty, ktoré sa v piatok večer vo viacerých oblastiach držali nad úrovňou 25 stupňov Celzia.Najviac zasiahnutými španielskymi regiónmi sú Andalúzia na juhu, Extremadura na juhozápade, Madrid a Kastília-La Mancha v centrálnej časti krajiny a Aragónsko na severovýchode.Španielske ministerstvo zdravotníctva vyzvalo obyvateľov, aby pili veľa vody a zdržiavali sa na chladnom mieste, ak je to možné. Ľuďom tiež odporučilo znížiť fyzickú aktivitu.