Veľká noc v Opere SND

11.4.2022 (Webnoviny.sk) - Na scénu Opery Slovenského národného divadla sa na dva exkluzívne večery, a to navracajú dve jednoaktové operné diela – od Pietra Mascagniho(Cavalleria rusticana) a od Ruggera Leoncavalla(I Pagliacci). Vedenie Opery SND sa tak rozhodlo najmä pre veľkonočnú atmosféru, ktorú prináša Sedliacka česť.Inscenácia týchto dvoch diel mala na našej prvej scéne premiéru v roku 2006 a naposledy sa uvádzala v roku 2018. Výnimočný návrat dáva návštevníkom navyše možnosť uplatniť siv rámci kampaneAj SND takto upriamuje pozornosť na duševné zdravie a na to, že netreba zabúdať na psychohygienu, ku ktorej výrazne prispieva vnímanie umenia.Spojenie opier Sedliacka česť a Komedianti, ktorým sa familiárne vo svete opery hovorí "veristické dvojičky", uviedla po prvý raz v jeden večer Metropolitná opera v New Yorku v roku 1893. Ich prezentácia má aj v SND veľkú tradíciu, hoci sa stávalo, že jedno či druhé dielo sa objavilo v kombinácii s iným krátkym opusom. Komedianti zavítali do SND už mesiac po konštituovaní našej prvej národnej scény, a to v apríli 1920. K výnimočným večerom patrí 20. február 1925, keď obidve diela dirigoval v SND sám Pietro Mascagni. Skladateľ sa do Bratislavy vrátil ešte niekoľkokrát a operný súbor SND dirigoval aj na umeleckom zájazde v Prahe.Opery Sedliacka česť i Komedianti charakterizuje verizmus (z talianskeho la veritá – pravda), teda štýl, ktorého ambíciou je zobrazovať aj na divadelnej – opernej scéne pravdu, často veľmi krutú. Z najznámejších skladateľov sa k verizmu hlásili Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Giordano či Cilea... Pre väčšie priblíženie tohto štýlu v opere možno pripomenúť, že po druhej svetovej vojne bol jeho odraz vo filme známy ako neorealizmus.Príbehy veristických opier sú príbehmi blízkymi divákovi, sprevádzané krásnou, melodicky mimoriadne príťažlivou a inštrumentálne bohatou hudbou. Nielen zasväteným operným fanúšikom netreba pripomínať napríklad nádherné intermezzo zo Sedliackej cti zachytávajúce veľkonočnú procesiu veriacich, v ktorej impozantný, emotívny zbor vyvrcholí zvolaním "Il Signor non è morto"("Pán nie je mŕtvy").Z opery Komedianti je to zasa známa ária sklamaného Cania, ktorý sa dozvie o nevere svojej ženy, ale ako klaun/pajác Pagliaccio to nesmie dať na sebe znať a spieva svoje vyznanie "Ridi, Pagliaccio"("Smej sa, pajác")... "prehoď na seba plášť, ukáž svoju nabielo zamaskovanú tvár, obecenstvo platí a chce sa zabávať... tak sa smej, hoci ti bolesť zožiera srdce"... Táto ária neraz zaznieva na koncertoch slávnych tenoristov, spomeňme z posledného obdobia aspoň Luciana Pavarottiho.Obidve uvedené diela čerpajú z rustikálneho prostredia. Autorom námetu Sedliackej cti je predstaviteľ verizmu v literatúre Giovanni Verga. Príbeh hovorí o hriešnom vzťahu medzi ľahkovážnou Lolou a jej niekdajším milým Turiddom, za ktorý Turiddu – tak ako to káže nepísaný zákon – musí zaplatiť Lolinmu manželovi svojou krvou. Mascagniho Sedliacka česť zvíťazila v prestížnej súťaži talianskeho vydavateľstva Sonzogno o najlepšiu jednoaktovú operu. Premiérové publikum prijalo v máji 1890 v Ríme dielo s mimoriadnym ohlasom; traduje sa, že umelci sa po premiére vyšli pokloniť na scénu štyridsaťkrát.Aj dej Komediantov Ruggera Leoncavalla je vo svojej podstate pravdivý a drsný, inšpirovaný skutočnou udalosťou, kde hrá opäť úlohu vášeň, láska, nenávisť, zrada a pomsta. Na predstavení kočovnej spoločnosti na dedinskom námestí sledujeme tragédiu starnúceho herca Cania/Pagliaccia. A v tomto divadle na divadle akoby sa strácal rozdiel medzi divadlom a realitou. Premiéra Komediantov bola v máji 1892 v Miláne pod taktovkou veľkého Artura Toscaniniho.Obidve diela poskytujú skvelé príležitosti pre operných sólistov.