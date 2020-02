VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Bude silno fúkať a náhle sa výrazne ochladí. Na ako dlho?

Hoci sa na začiatku víkendu ochladí a čakajú nás studené noci, dlhšie trvajúcu zimu v najbližších februárových dňoch už nemožno čakať. O čosi nádejnejšie to vyzerá so snežením v horských polohách, a tak si môžu prísť na svoje lyžiari počas blížiacich sa jarných prázdnin.



Výrazne ochladiť by sa malo na viacerých miestach Slovenska už v noci z piatka na sobotu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dokonca vydal výstrahu prvého stupňa pred mrazmi. Ako však pre TASR povedal klimatológ Pavol Faško zo SHMÚ, toto ochladenie bude len krátkodobé.



„Pri tomto ochladení zohrá významnú úlohu utíšenie vetra, ktorý fúkal v predošlých dňoch, a tiež čerstvo napadaný sneh. Keď sa za takýchto okolností vyjasní, tak teplota v prízemnej vrstve vzduchu ide veľmi výrazne dole,“ uviedol Pavol Faško.



V studenom vzduchu, ktorý začal prúdiť na Slovensko, sa ochladilo najmä vo vyšších horských polohách. Napríklad na Lomnickom štíte v stredu ráno klesla ortuť teplomera na mínus 20,5 stupňa Celzia, čo je dosiaľ vôbec najnižšia teplota nameraná počas tohtoročnej zimy na území SR.



„Vo vysokohorských polohách zvykne zima z hľadiska teplotných podmienok vrcholiť neskôr, než v ostatných oblastiach, takže sa nedá vylúčiť, že tieto mrazy ešte budú prekonané. Teploty blížiace sa povedzme k mínus tridsiatim stupňom však už asi nemožno túto zimu očakávať. Faktom tiež je, že období so studeným počasím bolo počas zimy málo a najmä boli veľmi krátke, doslova niekoľkodňové. Podobne to bude aj tento raz. Už v druhej polovici víkendu sa opäť začne otepľovať a ani v najbližších dňoch sa nedá očakávať žiadne dlhšie ani výraznejšie ochladenie,“ vysvetlil Faško.

Bude opäť fúkať



V priebehu budúceho týždňa bude smerom od Atlantického oceánu do Európy postupovať ďalšia hlboká tlaková níž. Mala by však putovať severnejšou dráhou v porovnaní s nížou, ktorá tento týždeň prechádzala priamo cez územie Slovenska a zapríčinila silný vietor.

„Táto níž nás určite ovplyvní a budú k nám postupovať poveternostné fronty. A hoci budú smerovať viac do Škandinávie a Pobaltia, vyvolajú na Slovensku v nasledujúcom týždni veľmi nestabilné počasie. Treba teda opäť rátať aj so silným vetrom,“ doplnil Faško.



Naoko neveľmi atraktívna predpoveď počasia je podľa Faška aspoň čiastočne dobrou správou pre tých, ktorí sa chystajú počas blížiacich sa jarných prázdnin lyžovať. V stredných a vysokých horských polohách by totiž mal pribudnúť nový sneh.



Výška snehovej pokrývky na Lomnickom štíte dosiahla vo štvrtok ráno 162 centimetrov, na Chopku 147 cm, na Štrbskom Plese 62 cm, v Oravskej Lesnej 18 cm a v Podolínci 11 cm. Nižšie polohy a juh Slovenska ostávajú bez snehu, čo sa s veľkou pravdepodobnosťou už ani nezmení. I keď pri súčasných výkyvoch počasia sa podľa Faška nedajú vylúčiť krátkodobé snehové kalamity.

PONDELOK 10.2.2020

Premenlivá oblačnosť, prehánky.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: 4/9 °C

Vietor: j, 15-25 km/h



UTOROK 11.2.2020

Premenlivá oblačnosť, prehánky.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 2/7 °C

Vietor: Z, 20-30 km/h



STREDA 12.2.2020

Polooblačno.

Minimálna teplota: 2/-3 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: SZ, 15-30 km/h



ŠTVRTOK 13.2.2020

Oblačno.

Minimálna teplota: 0/-5 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: S, 10-20 km/h



PIATOK 14.2.2020

Slnečno, miestami hmla.

Minimálna teplota: -2/-7 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: S, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk