VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Chystajte plavky, no kabáty ešte neodkladajte

Aj v máji pokračuje počasie ako na hojdačke, v ktorom po niekoľkých teplejších dňoch príde zakaždým výrazné ochladenie.





„Túto jar je počasie veľmi premenlivé. Je to spôsobené častou výmenou vzduchových hmôt a prevládajúcim severozápadným prúdením, ktoré k nám prináša z Arktídy a severného Atlantiku chladný morský vzduch,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Na prelome apríla a mája prišlo oteplenie, v ktorom maximálna denná teplota vzduchu na mnohých miestach Slovenska stúpala nad hranicu 20 stupňov. Po idylickom a slnečnom 1. máji však prišlo hneď na druhý deň ochladenie.Ďalšia zmena počasia sprevádzaná zrážkami, nárazovým vetrom a náhlym poklesom teploty vzduchu nasledovala v stredu a postupovala smerom od západu územím Slovenska. Nestále počasie sprevádzané vetrom je často aj pocitovo nepríjemné.„Ešte chladnejšiu jar ako u nás majú aj v západnej a severnej Európe. Studené počasie majú už mesiac aj vo východnej polovici USA,“ hovorí Pavel Matejovič. Ako však dodáva, na severnej pologuli sú aj rozsiahle oblasti, kde je na túto ročnú dobu veľmi teplo. Priemerná teplota na severnej hemisfére je nad dlhodobým priemerom s kladnou teplotnou odchýlkou okolo + 0.4 °C.„Teplotne nadnormálne počasie momentálne vládne vo väčšej časti Arktídy, v Grónsku, na Sibíri a na severovýchode Kanady, čiže v tradične najchladnejších oblastiach. Teda počasie je akoby obrátené. Tam, kde býva na jar teplo je teraz zima a naopak. Je to podmienené veľkopriestorovou cirkuláciou atmosféry,“ vysvetľuje klimatológ.Žiadnu výraznú zmenu nemožno čakať ani v najbližších dňoch. Počasie si podľa Matejoviča aj naďalej zachová premenlivý charakter. Pranostiky napokon tvrdia, že studený máj, v stodole raj.Na druhej strane sú však najmä na začiatku vegetačného obdobia potrebné aj zrážky. A tých je stále nedostatok – napriek tomu, že sme si slnečných lúčov až tak veľa neužili.„Hoci bol apríl bol teplotne podnormálny, spadlo málo zrážok a marec bol ešte suchší. Máj má teda v tomto smere čo dobiehať,“ doplnil Pavel Matejovič. „Preto by teraz nebolo veľmi vhodné, ak by nastúpilo dlhé teplé a suché obdobie. Aj keď sa nám premenlivé počasie na pocit nepáči, zrážky sú v tomto ročnom období pre vegetáciu veľmi dôležité.“

SOBOTA 8.5.2021

Prevažne polooblačno, na východe miestami prehánky

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 13/18 °C

Vietor: SZ, 10-20 km/h



NEDEĽA 9.5.2021

Slnečno.

Minimálna teplota: 14/9 °C

Maximálna teplota: 16/21 °C

Vietor: JZ, 15-30 km



PONDELOK 10.5.2021

Slnečno.

Minimálna teplota: 10/5 °C

Maximálna teplota: 20/25 °C

Vietor: J, 15-30 km/h



UTOROK 11.5.2021

Slnečno.

Minimálna teplota: 13/8 °C

Maximálna teplota: 22/27 °C

Vietor: J, 15-30 km/h



STREDA 12.5.2021

Oblačno až zamračené, na západe dážď.

Minimálna teplota: 14/9 °C

Maximálna teplota: 18/23 °C

Vietor: J, 15-25 km/h



ŠTVRTOK 13.5.2021

Prevažne zamračené, na väčšine územia dážď.

Minimálna teplota: 12/7 °C

Maximálna teplota: 11/16 °C

Vietor: JZ, 10-25 km/h



PIATOK 14.5.2021

Oblačno, na západe a severe prehánky

Minimálna teplota: 10/5 °C

Maximálna teplota: 14/19 °C

Vietor: Z, 10-20 km/h



Zdroj: meteo.sk