VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto si dalo pauzu. Aká dlhá bude?

Azda prvý raz v tomto lete poriadne napršalo na celom území Slovenska. „Prišlo to zrejme v čase, keď si to mnohí ľudia neželali, pretože práve vrcholí leto, ale na druhej strane boli na niektorých miestach zrážky veľmi potrebné,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Postup studeného frontu spojeného s tlakovou nížou sprevádzali aj búrky, ktoré sa objavili v stredu a vo štvrtok predovšetkým na východnom Slovensku. Znamená to koniec leta, alebo sa ešte môžeme tešiť na plavky a kúpaliskovú pohodu?



Ako informoval Faško, dážď má na svedomí tlaková níž, ktorá sa presúvala od severného Jadranu ponad územie Slovenska smerom do Poľska. Vďaka nej riadne pršalo vo všetkých kútoch krajiny, čo je mimoriadne dôležité – tým viac, že počas doterajšieho leta pršalo takmer výhradne pri búrkových lejakoch. To spôsobilo, že niekde bolo dažďa dosť, iné oblasti, napríklad juhozápad Slovenska, trpeli suchom.

Hoci z augusta zatiaľ uplynulo len pár dní, je zrejmé, že sa podpíšu na jeho celkovom zrážkovom úhrne. Na druhej strane je pravdepodobné, že sa po tejto prechodnej zmene počasia môže leto ešte vrátiť.

„Malo by sa opäť vyjasniť a v období okolo polovice augusta – a aj neskôr – by ešte mohlo byť príjemné letné počasie. A možno aj viac ako príjemné v zmysle, že denná teplota vzduchu ešte môže prekročiť hranicu 30 stupňov. Nevyzerá to teda, že by sa leto malo končiť,“ potešil čitateľov Faško.



Zrejme sa tak nezopakuje scenár, keď letné počasie s horúčavami panovalo v júni a júli, no s príchodom augusta prišiel zlom. Neobvykle daždivý a chladný august zažili v niektorých rokoch dokonca i v Stredomorí – napríklad na Jadrane, kde býva august mimoriadne slnečný.



„Veľmi záleží na rozložení riadiacich tlakových útvarov, pretože v tomto čase sa už vo vyšších zemepisných šírkach kráti deň a začína sa ochladzovať. Keď odtiaľ preniká chladnejší vzduch do veľmi prehriatych oblastí, kde je teplé more – napríklad voda v Stredozemnom mori má v niektorých častiach až 30 stupňov – vzniká teplotný kontrast, pri ktorom sa tvoria výrazné tlakové níže. U nás zohráva dôležitú rolu, či sa presadí vplyv tlakovej výše, ktorý môže priniesť stabilné a málo oblačné počasie. Preto sa tiež hovorí, že august a september sú priaznivé mesiace pre vysokohorskú turistiku, pretože sú búrkové situácie menej časté ako v júni alebo v júli a počasie je teraz obvykle stálejšie,“ vysvetlil Faško.



A ako klimatológ dodal: „Možno je aj dobre, že si leto na chvíľku dalo pauzu a po nej opäť príde letné počasie.“

PONDELOK 9.8.2021

Polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 18° až 12 °C

Maximálna teplota: 20° až 27 °C

SZ vietor 2 až 6 m/s



UTOROK 10.8.2021

Premenlivá oblačnosť a na severe miestami prehánky.

Minimálna teplota: 17° až 11 °C

Maximálna teplota: 21° až 28 °C

SZ vietor 1 až 5 m/s



STREDA 11.8.2021

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 12° až 16 °C

Maximálna teplota: 21° až 29 °C

SZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 12.8.2021

Jasno až polojasno. Od severozápadu postupne na viacerých miestach búrky.

Minimálna teplota: 18° až 12 °C

Maximálna teplota: 25° až 32 °C

Z vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 13.8.2021

Oblačno, miestami prehánky.

Minimálna teplota: 15° až 10 °C

Maximálna teplota: 22° až 25 °C

SZ vietor 2 až 6 m/s



Zdroj: imeteo.sk