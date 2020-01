VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Lyžiarom sneh a šoférom poľadovica

Hoci sa víkendové počasie v časti Slovenska začala tesne nad nulou, vodiči by si mali stále dávať pozor na poľadovicu na ceste a jazdiť opatrne. Meteorológovia vydali na víkend výstrahu pred poľadovicou takmer v celej časti Slovenska.





"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, ako doprava, pohyb osôb a infraštruktúra, a môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozorňuje SHMÚ na webovej stránke.Lyžiari sa potešia, pretože na horách by už počas víkendu mal napadnúť ďalší sneh.Trojkráľový pondelok si síce väčšina domácností bude užívať štátny sviatok, no na veľké prechádzky do prírody to nebude. Slnko možno kde-tu vykukne spoza oblakov, no na väčšine územia Slovenska sa očakáva hmla.Podobne to bude počas celého týždňa, no postupne sa bude otepľovať.

SOBOTA 4.1.2020

Premenlivá oblačnosť, prehánky.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: SZ, 15-25 km/h



NEDEĽA 5.1.2020

Polooblačno až oblačno, na severe snehové prehánky.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: -2/3 °C

Vietor: S, 15-25 km/h



PONDELOK 6.1.2020

Polooblačno, ojedinele hmla.

Minimálna nočná teplota: -4/-9 °C

Maximálna denná teplota: -1/4 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



UTOROK 7.1.2020

Oblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: -3/-8 °C

Maximálna denná teplota: -2/3 °C

Vietor: J, 5-20 km/h



STREDA 8.1.2020

Zamračené, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 0/-5 °C

Maximálna denná teplota: 0/5 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 9.1.2020

Oblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: 1/6 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PIATOK 10.1.2020

Polooblačno, miestami hmla.

Minimálna nočná teplota: 1/-4 °C

Maximálna denná teplota: 2/7 °C

Vietor: SV, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk