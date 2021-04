VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Môže na jar mrznúť viac než v zime?

Studené počasie, ktoré na Slovensku trvá od Veľkej noci, na mnohých miestach lámalo rekordy. Prinieslo aj menej obvyklé javy, napríklad intenzívne snehové prehánky spojené neraz aj búrkami. „V stredu 7. apríla na bratislavskej Kolibe i v Hurbanove na juhu Slovenska snežilo tak intenzívne, že sa sneh udržal až do nasledujúceho rána. Snehová pokrývka v Hurbanove dosiahla jeden centimeter, na Kolibe napadali dva cm,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).





Ešte intenzívnejšie boli snehové prehánky vo štvrtok 8. apríla, pričom na miestach, kde sa vyskytli, sa znížila dohľadnosť pod 200 metrov a teplota vzduchu prechodne klesla o 5 až 7 stupňov, ako uvádza SHMÚ na svojej facebookovej stránke.Popri nižších polohách, kde sa vytvorila niekoľkocentimetrová vrstva snehu, prípadne aspoň poprašok, majú ešte stále riadne hrubú snehovú perinu na horách. Na Štrbskom Plese bolo v stredu 7. apríla ráno 42 cm snehu, na Chopku 223 cm a na Lomnickom štíte 317 cm snehu. „Odráža sa tak stav, ktorý tu bol aj počas zimy, keď v horských polohách výdatne snežilo a vznikli tak veľké kontrasty vo výške snehovej pokrývky medzi nižšími a vysokými horskými polohami,“ vysvetlil Faško.Podľa jeho slov však stoja za pozornosť najmä údaje o teplote vzduchu – ešte viac totiž zdôrazňujú fakt, že ochladenie je nielen výrazné, ale aj dlho trvá. Veľmi chladno je už od 3. apríla, na Lomnickom štíte priemerná denná teplota vzduchu v tento deň dosiahla hodnotu – 12,5 stupňa, na Chopku to bolo – 8,4 stupňa. V Prievidzi padol v nedeľu 4. apríla rekord pre tento deň. Priemerná denná teplota vzduchu tu dosiahla iba 2,4 °C. Na Sliači zaznamenali podobný rekord v stredu 7. apríla s priemernou teplotou vzduchu – 0,4 °C.Rekordné hodnoty počas posledných dní dosahovala aj najnižšia nameraná teplota vzduchu pre daný dátum. Neobvykle studená bola už noc z Veľkonočnej nedele na pondelok, kedy zaznamenala rekordy asi tretina meteorologických staníc na Slovensku. V Piešťanoch 5. apríla ráno klesla teplota vzduchu na – 6,3 °C, v Nitre na – 6,4 °C, v Košiciach bolo – 4,2 °C, v Trebišove – 4,6 °C a na bratislavskom Letisku – 3 °C. O čosi teplejšie bolo 6. apríla, kedy územím Slovenska prechádzal poveternostný front a ten spôsobil, že teplota vzduchu neklesala až tak nízko. No aj v tento deň napríklad na Lomnickom štíte namerali minimálnu teplotu vzduchu – 18,3 °C.V stredu 7. apríla ráno padli rekordy minimálnej teploty vzduchu pre tento deň v Dudinciach, kde bolo – 7,6 °C a v Červenom kláštore bol mráz – 11,3 °C. Vo štvrtok 8. apríla ráno namerali v Trebišove – 5 °C.„V oblastiach na juhu Slovenska býva pravdepodobnosť mrazov v tomto období veľmi nízka. Navyše bolo na rozhraní marca a apríla najskôr veľmi teplo, čo urýchlilo vývoj vegetácie. Mnohé stromy začínali kvitnúť a do toho prišlo aktuálne ochladenie, ktoré stále trvá,“ vysvetlil Pavel Faško. „Na mnohých miestach Slovenska tiež pretrváva deficit vlahy, teda sa opakuje scenár, keď po zime s nedostatkom snehu nasleduje suchá jar, čo je veľmi zlá kombinácia. Suchý vzduch v prípade ochladenia tiež zvýrazňuje pokles nočnej teploty vzduchu. Silné mrazy na juhu a západe Slovenska boli naozaj podmienené aj tým, že je tu sucho.“Obdobia s mrazmi tiež trvajú neobvykle dlho, napríklad v Dudinciach bol počas piatich chladných nocí trikrát prekonaný rekord pre najnižšiu teplotu vzduchu. „Celkovo zaznamenávame relatívne vysoký počet dní s mrazmi počas marca a apríla. Ešte vypuklejšie to bolo v minulom roku, kedy bola mimoriadne mierna zima. Na mnohých miestach tak bolo v marci a apríli viac dní s mrazom, než počas zimných mesiacov. To je mimoriadne zvláštne,“ doplnil Pavel Faško.V súčasných cirkulačných podmienkach sa podľa neho razantne striedajú rôzne typy poveternostných situácií a už od začiatku roka sme každý mesiac svedkami obrovských výkyvov teploty. „Ale na pocit nepríjemné počasie prevláda od septembra. Hoci sa to zdá zvláštne, práve zosilňovanie takýchto extrémov počasia patrí k príznakom globálneho otepľovania a klimatickej zmeny podmienenej činnosťou človeka,“ dodal Pavel Faško zo SHMÚ.

SOBOTA 10.4.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 12/17 °C

Vietor: J, 15-25 km/h



NEDEĽA 11.4.2021

Prevažne oblačno.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 13/18 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



PONDELOK 12.4.2021

Prevažne zamračené.

Minimálna teplota: 9/4 °C

Maximálna teplota: 14/19 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



UTOROK 13.4.2021

Zamračené, občasný dážď.

Minimálna teplota: 10/5 °C

Maximálna teplota: 9/14 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



STREDA 14.4.2021

Prevažne zamračené, na severe snehové prehánky.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 7/12 °C

Vietor: S, 15-30 km/h



ŠTVRTOK 15.4.2021

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 8/13 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



PIATOK 16.4.2021

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 1/-8 °C

Maximálna teplota: 5/13 °C

Vietor: JZ, 1-5 m/s



Zdroj: meteo.sk