VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Oblačnosť sa zmenší, cez deň sa oteplí, no rána budú chladnejšie

Povestný Martin na bielom koni prišiel na mnohých miestach o mesiac skôr. Zatiaľ čo ešte pred víkendom sa teplota vzduchu na mnohých miestach Slovenska vyšplhala nad 20 stupňov, od utorka zasiahli celú krajinu výdatné zrážky spojené s ochladením. Napríklad na bratislavskej Kolibe, kde ešte 9. októbra dosiahla maximálna teplota vzduchu 21 stupňov, pohybovala sa v utorok 13. októbra len tesne nad hranicou 5 °C.



„Výdatné zrážky v polovici tohtoročného októbra boli podmienené cirkulačnými podmienkami. V oblasti Stredomoria sa vytvorila tlaková níž, ktorá potom postupovala smerom do strednej Európy, pričom na teplotnom rozhraní s ňou spojenom sa vyskytovali intenzívne zrážky,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.



Vďaka vysokým úhrnom zrážok začali na viacerých miestach Slovenska nebezpečne stúpať hladiny vodných tokov. Zároveň sa výrazne ochladilo, pričom najskôr, už v nedeľu 11. októbra vo večerných hodinách, táto zmena zasiahla západ a juhozápad Slovenska. Napríklad v utorok sa teplota na Malom Javorníku nad Bratislavou, teda na hrebeni Malých Karpát, pohybovala pod hranicou 3 °C. Aj v nížinách juhozápadného Slovenska teploty vzduchu dosahovali len 6 až 8 °C.

„Spôsobil to studený vzduch, ktorý do našej oblasti prúdil od severu po zadnej strane tejto tlakovej níže. Veľmi chladno bolo aj na pocit, pretože pri silnom vetre pršalo,“ uviedol Pavel Matejovič.



Na severe Slovenska sa vo výške okolo 500 metrov nad morom objavili aj prvé snehové vločky a od 800 m n.m. snehová pokrývka. Napríklad v Telgárte napadli 2 centimetre snehu.



„Neboli to však rekordy najskoršieho sneženia. V Bratislave napríklad snežilo v roku 1994 už 7. októbra a to dokonca aj v polohách do 200 m. Vtedy bolo na juhozápadnom Slovensku ešte chladnejšie a maximá tu vystúpili len na 4 až 5 °C. Aj v roku 2009 pozorovali sneženie na bratislavskom letisku už 15. októbra. Na bratislavskej Kolibe napadol sneh aj 29. októbra 2012. V ten istý deň nasnežilo aj na Záhorí,“ pripomenul klimatológ. Ako však dodal, historické rekordy prvého sneženia a prvej snehovej pokrývky pochádzajú už zo septembra.

„Napríklad 23. septembra 1931 sa snehové vločky objavili v Košiciach a v Červenom Kláštore, ktorý leží v nadmorskej výške 470 m n. m., vtedy napadlo až 30 cm snehu. Výrazné a skoré októbrové ochladenia, ktoré nasledujú po veľmi teplých letách, nie sú teda v ostatných rokoch až takou raritou. Po nich však často potom nasleduje mierna zima, hoci to nemusí byť pravidlo,“ doplnil Matejovič.



V budúcom týždni sa začne na Slovensku výraznejšie presadzovať tlaková výš. Oblačnosť sa zmenší, cez deň sa oteplí, no rána budú chladnejšie a pravdepodobne sa aj v nížinách vyskytnú prízemné mrazy, ktoré doteraz chýbali.



„Ešte stále sa však nedá s určitosťou predpovedať, či aspoň v druhej polovici októbra zavládne typické babie leto,“ dodal klimatológ Pavel Matejovič.

SOBOTA 17.10.2020

Prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 7/2 °C

Maximálna teplota: 7/12 °C

Vietor: S, 15-30 km/h



NEDEĽA 18.10.2020

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 8/13 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



PONDELOK 19.10.2020

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 8/13 °C

Vietor: Z, 10-20 km/h



UTOROK 20.10.2020

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 10/15 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



STREDA 21.10.2020

Prevažne oblačno.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 9/14 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



ŠTVRTOK 22.10.2020

Prevažne zamračené.

Minimálna teplota: 7/2 °C

Maximálna teplota: 10/15 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



PIATOK 23.10.2020

Prevažne oblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 10/5 °C

Maximálna teplota: 11/16 °C

Vietor: J, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk