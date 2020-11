VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Posun babieho leta na november však spôsobuje, že sa výraznejšie uplatňujú inverzie a preto ho v nížinách neprevádza typické slnečné počasie

Aj keď podľa pranostiky o Martinovi na bielom koni by malo prichádzať prvé sneženie už okolo 11. novembra, tento rok sa sneh o takomto čase neobjavil ani vo vyšších polohách. Ako to bude v ďalších dňoch?





"Aj keď sa to na prvý pohľad možno nezdá, v uplynulých dňoch sme mali počasie, ktoré skôr pripomínalo babie leto,“ povedal klimatológ Pavel Matejovič. „Pre babie leto je typická anticyklóna, teda tlaková výš nad strednou Európou a vďaka nej panuje slnečné počasie bez vetra a s rannými hmlami. Pri inverziách sa môžu v nižších polohách hmly udržiavať, zatiaľ čo na horách je krásne a slnečno.“V minulosti býval typickým obdobím, kedy sa vyskytovalo babie leto, koniec septembra a október. Tohto roku však v tomto čase panovalo skôr premenlivé a daždivé počasie.„Všetko je teraz akoby posunuté v čase. Je možné, že podľa súčasného trendu, keď sa mení klíma, bude babie leto bývať aj neskôr, až v novembri,“ dodal Matejovič.Posun babieho leta na november však spôsobuje, že sa výraznejšie uplatňujú inverzie a preto ho v nížinách neprevádza typické slnečné počasie – miesto toho je zatiahnuté nízkou oblačnosťou a napríklad v Bratislave aj v iných nížinných oblastiach už niekoľko dní nezasvietilo slnko. „Neskoré novembrové babie leto si ľudia užívajú predovšetkým na horách, vo vyšších polohách, ktoré ležia nad vrstvou inverznej oblačnosti,“ dodal Pavel Matejovič.Hoci november sa ešte nepovažuje za zimný mesiac – meteorologická zima trvá od začiatku decembra do konca februára – v niektorých rokoch najmä počas druhej polovice novembra už nastúpilo typické zimné počasie, ktoré aj do nižšie položených oblastí prinieslo sneh a mrazy.Stalo sa tak napríklad v roku 1985, alebo tiež v roku 1989 – pamätníci sa možno rozpomenú, že nástup zimy a sneženie sprevádzali veľké demonštrácie na námestiach počas Nežnej revolúcie, konkrétne 26. novembra, ale i ďalší deň, keď sa konal generálny štrajk. Pomerne skoro nastúpila zima aj v rokoch 1993, 1995 či 2001. Tento jav je však čoraz zriedkavejší a podľa predpovede počasia sa aj počas nasledujúcich novembrových dní udrží relatívne teplé počasie s dennými teplotami, ktoré v nižších polohách vystúpia až nad hranicu desiatich stupňov.

SOBOTA 14.11.2020

Polooblačno až oblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 6/11 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



NEDEĽA 15.11.2020

Polooblačno až oblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 6/11 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



PONDELOK 16.11.2020

Prevažne zamračené, ojedinele mrholenie.

Minimálna teplota: 7/2 °C

Maximálna teplota: 5/10 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



UTOROK 17.11.2020

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 6/1 °C

Maximálna teplota: 5/10 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



STREDA 18.11.2020

Prevažne zamračené, miestami mrholenie.

Minimálna teplota: 5/0 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: J, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 19.11.2020

Prevažne oblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 4/9 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



PIATOK 20.11.2020

Zamračené, na mnohých miestach dážď.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 3/8 °C

Vietor: J, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk