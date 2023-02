VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Roztopí valentínska láska kruté mrazy?

Po netradičnom januári prišiel február v plnej paráde s mínusovými teplotami, ktoré ruky v rukaviciach zasadili hlboko do vrecka. Víkendová snehová kalamita sa postupne upokojila a v ustálenejšom duchu odštartuje aj ďalší týždeň. Vydržia mrazy?





"Po preniknutí studeného pevninského vzduchu sa nad strednou Európu udržiavala oblasť vysokého tlaku vzduchu. V horských dolinách severného a stredného Slovenska klesali v tomto týždni minimálne teploty aj pod -20 °C," uviedol pre Teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič. Mohla za to aj snehová pokrývka, zmenšená oblačnosť či slabší vietor v nočných hodinách. "Takéto poveternostné podmienky totiž podporujú radiačné vyžarovanie tepla od zemského povrchu. Tam, kde snehová pokrývka chýbala, mrazy neboli až také silné."Podľa Matejoviča sa však situácia začína meniť: "Zo západnej Európy sa začne presúvať na východ tlaková výš a po jej zadnej strane k nám začne prúdiť od juhozápadu teplejší vzduch. Oteplí sa hlavne na horách a tiež sa zmierna nočné mrazy."V nižších polohách treba rátať s hmlou a nízkou oblačnosťou, ktoré začnú vznikať v dôsledku inverzie. "Tam, kde bude slnečno, však môže vystúpiť v budúcom týždni maximálna teplota aj nad 10 °C," povedal klimatológ s tým, že naopak na miestach, kde sa udrží nízka oblačnosť, teplota nad nulu veľmi nevyskočí. Oblasti so snehovou pokrývkou môžu čakať za takýchto podmienok aj celodenné mrazy. "Týka sa to hlavne uzavretých horských kotlín na severe Slovenska," priblížil.Výdatnejšie zrážky by nastúpiť nemali. "Počasie bude ustálené len so slabým vetrom," dodal Matejovič.

NEDEĽA 12. 2. 2023

V noci oblačno až zamračené a najmä na severe ešte zrážky. V najnižších polohách aj kvapalné. V priebehu dňa prevažne jasno až polooblačno a zrážky len výnimočne.

Minimálna teplota: 3° až -4°C

Maximálna teplota: 1° až 8°C

S vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 13. 2. 2023

Prevažne polojasno.

Minimálna teplota: 0° až -9°C

Maximálna teplota: 1° až 8°C

J vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 14. 2. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 3° až -3°C

Maximálna teplota: 1° až 7°C

S vietor 1 až 5 m/s



STREDA 15. 2. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 1° až -7°C

Maximálna teplota: 2° až 8°C

J vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 16. 2. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 1° až -8°C

Maximálna teplota: 1° až 7°C

S vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 17. 2. 2023

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 1° až -7°C

Maximálna teplota: 1° až 6°C

S vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk