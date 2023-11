VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: V novembri už môže udrieť ozajstná zima

Jeden deň zažijete ozajstnú zimu vo Vysokých Tatrách a hneď ďalší deň sa na vás usmeje jarné slnko a teplota vzduchu vystúpi nad 10 stupňov Celzia, na juhu Slovenska dokonca až na 14 °C. Taký je doteraz tohtoročný november. Premenlivé počasie sprevádzajú zrážky, a tiež veľmi silný vietor. Predposledný mesiac v roku však prináša aj ozajstné zimné počasie so snehovou pokrývkou a mrazmi.





„Aj napriek tomu, že počasie bolo v prvej polovici novembra premenlivé, daždivé a veterné, teplota vzduchu sa stále pohybovala nad dlhodobým priemerom. Situácia sa však začína meniť, pričom od severu k nám začína prúdiť chladnejší vzduch. Martin prišiel na bielom koni len do vyšších horských polôh, sneh sa však bude postupne objavovať aj v nižších nadmorských výškach,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Matejovič.Ako pripomenul, v minulosti sa snehová pokrývka na horách vyskytovala už oveľa skôr, v nadmorských výškach nad 1000 m n. m. spravidla už v polovici októbra. V novembri sa potom sneh bežne vyskytoval aj v stredných horských polohách. No napríklad na Štrbskom Plese tento rok symbolicky nasnežilo až počas minulého víkendu 11. a 12. novembra, pričom súvislá snehová pokrývka sa vyskytovala až v nadmorských výškach od 1600 až 1800 m n. m.„S novembrom je spojená aj známa pranostika Katarína na ľade, Vianoce na blate. Nemožno ju však interpretovať doslovne. Z prognostického hľadiska nemá síce výpovednú hodnotu, no naši predkovia si na základe pozorovaní všimli, že okolo 25. novembra sa zvykne výraznejšie ochladiť,“ vysvetlil Matejovič. „Za ozajstnými katarínskymi ochladeniami musíme ísť až do osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 20. storočia. Výrazné novembrové ochladenia aj so snehom v nížinách a silnými mrazmi sa vyskytli v rokoch 1988, 1989, 1993 a 1995. Mimoriadne studený bol november v roku 1988, pričom jeho priemerná mesačná teplota mala aj v nížinách zápornú hodnotu. Napríklad 24. novembra 1988 bol v Bratislave celodenný mráz, maximálna teplota vystúpila na - 2.4 °C a ráno namerali - 10 °C. Snehová pokrývka dosahovala výšku 4 cm a trvala nepretržite od 22. do 26. novembra.“Kto si pripomína 17. november 1989, si možno ešte pamätá, že počas tohto „revolučného“ víkendu panovalo chladné, no ešte vždy jesenné počasie. Veľké demonštrácie, ktoré sa konali o týždeň neskôr a rovnako aj generálny štrajk 27. novembra, sa už odohrávali v ozajstnej zime. Tá však netrvala dlho a Vianoce už boli na väčšine Slovenska bez snehu. Podobne to bolo i v roku 1993.„Na konci novembra v roku 1993 dosiahla v Bratislave snehová pokrývka hrúbku až 18 cm. Veľmi nízke boli aj teploty vzduchu. Napríklad 28. novembra 1993 dosiahla maximálna teplota v Bratislave len - 6 °C a minimálne teploty klesali na - 10 °C,“ pripomenul klimatológ.Zvláštny bol prípad roku 1995, kedy aj na juhu Slovenska panovalo zimné počasie so snehovou pokrývkou od novembra až do marca 1996. S výnimkou Vianoc, kedy sa prejavilo ukážkové vianočné oteplenie a tesne pred Štedrým dňom prišiel odmäk – aby hneď po ňom zasa pokračovala zimná idyla.„Aktuálne prognostické modely naznačujú, že okolo Kataríny k nám pravdepodobne prenikne z vysokých zemepisných šírok studený, pôvodom arktický vzduch, pričom je dosť pravdepodobné, že sneh sa vyskytne aj v nížinách. Či však ochladenie bude tak výrazné ako v spomenutých rokoch, je v tejto chvíli otázne,“ avizoval klimatológ Pavel Matejovič.

SOBOTA 18. 11. 2023

Oblačno až zamračené a miestami, na severe na mnohých miestach prehánky alebo občasný dážď. Od 400 metrov, na severe aj nižšie sneženie.

Minimálna teplota: 4° až -2°C

Maximálna teplota: 0° až 7°C

SZ vietor 3 až 8 m/s



NEDEĽA 19. 11. 2023

V noci jasno až polooblačno. V priebehu dňa postupne pribúdanie oblačnosti a neskôr od západu zrážky. Od 400 metrov, postupne vyššie sneženie.

Minimálna teplota: 0° až -6°C

Maximálna teplota: 0° až 6°C

J vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 20. 11. 2023

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky alebo slabý dážď.

Minimálna teplota: 7° až 3°C

Maximálna teplota: 5° až 13°C

Z vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 21. 11. 2023

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 6° až 1°C

Maximálna teplota: 5° až 11°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



STREDA 22. 11. 2023

Polooblačno až oblačno a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 5° až -1°C

Maximálna teplota: 4° až 10°C

S vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 23. 11. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: -1° až -5°C

Maximálna teplota: 3° až 8°C

Z vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 24. 11. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: -1° až -6°C

Maximálna teplota: 1° až 7°C

Z vietor 1 až 5 m/s