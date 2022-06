VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zdržia sa horúčavy dlhšie než 3 dni?

Tropické letné dni striedajú prehánky a búrky s prechodným ochladením. Napriek premenlivosti počasie nie je „medardovské“ ako zvyklo byť na začiatku leta – i napriek tomu, že na Medarda tohto roku 8. júna na mnohých miestach pršalo, pranostika sa nenaplní. Aké teda budú ďalšie júnové dni?



„V období od Medarda, teda od 8. júna až doteraz, sme na niektorých miestach Slovenska zaznamenali tropickú teplotu vzduchu, teda maximálnu teplotu vzduchu 30 a viac stupňov Celzia. Celkovo tak panuje teplejšie počasie, než zodpovedá medardovskej pranostike,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).



Pôvodne totiž pranostika o Medardovej kvapke odrážala obvyklý jav, keď na začiatku leta prenikal nad rozohriaty európsky kontinent chladnejší a vlhký vzduch sponad Atlantického oceánu. Vďaka tomu bolo viac zrážok, no nebolo teplo a tobôž nie horúco.

„Na samotného Medarda namerali v Somotore na juhovýchode Slovenska teplotu 31,7 stupňa Celzia, čo je mimochodom dosiaľ najvyššia teplota vzduchu nameraná na slovenskom území počas roku 2022,“ doplnil Pavel Faško.



V Somotore bol tropický deň v teplotou 30,6 °C aj 9. júna. Séria troch tropických dní najmä na juhu stredného a východného Slovenska potom nasledovala od 11. do 13. júna. Tesne nad 30 stupňov sa teplota miestami vyšplhala aj vo štvrtok 16. júna.



Paradoxne sa počas júna vyskytovali vedno s tropickými dňami aj prízemné mrazy. Napríklad 3. júna namerali pri východe slnka v Červenom Kláštore prízemný mráz mínus 1,1 stupňa Celzia, no v Orechovej na juhovýchode krajiny vystúpila v ten deň maximálna teplota vzduchu na 31,3 °C. Prízemné mrazy sa zopakovali aj 14. a 15. júna a chladné bolo aj ráno vo štvrtok 16. júna, keď v Poprade dosiahla prízemná teplota vzduchu 0,3 °C.

Kombinácia ranných mrazov a tropických dní podľa Faška naznačuje, že je sucho aj napriek búrkam a prehánkam, ktoré na niektorých miestach môžu priniesť výdatné zrážky. Príkladom je opäť štvrtok 16. jún, keď búrky s intenzívnymi dažďami zasiahli sever Slovenska a časť Záhoria. Napríklad v Čadci napršalo 37 milimetrov, v Kežmarku 41 a v Senici 31 mm dažďa.



„Cez víkend by sa však už malo výrazne otepliť od juhozápadu resp. západu, pretože na západ od nás by mal smerovať hlavný prúd teplého vzduchu od severnej Afriky cez Španielsko až po Nemecko. V severnej časti Nemecka či na západe Poľska tak môže byť ešte teplejšie než u nás a na niektorých miestach Európy môže teplota vzduchu vystúpiť až nad 35 či dokonca na 40 stupňov. Nás sa tieto hodnoty netýkajú, no po relatívne krátkych maximálne trojdňových obdobiach horúčav, môže tento raz teplé počasie panovať o čosi dlhšie,“ avizoval klimatológ.



Najmä v druhej polovici budúceho týždňa sa potom môže zopakovať ochladenie so zrážkami, ťažko sa však dá odhadnúť, nakoľko bude výrazné.



A na záver, aby sme sa nesťažovali, že je príliš teplo, krátka spomienka na minulé júny: Napríklad v obci Mužla na juhu Slovenska vystúpila 18. júna 1968 najvyššia denná teplota na 35,5 °C, 19. júna 2013 v Sliači namerali 35,8 °C, 20. júna 2012 bolo v Slovenskom Grobe 36,3 °C. O deň neskôr 21. júna bolo až 36 °C – v Malackách v roku 2000 a v Slovenskom Grobe v roku 2012. Napokon 22. júna 2000 bolo v Hurbanove 37,5 °C.

„Takéto horúčavy u nás tento rok predbežne nehrozia,“ dodal Pavel Faško.

SOBOTA 18. 6. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 17° až 11°C

Maximálna teplota: 24° až 30°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 19. 6. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 20° až 13°C

Maximálna teplota: 27° až 34C

J vietor 2 až 7 m/s



PONDELOK 20. 6. 2022

Jasno až polojasno a VEĽMI TEPLO! Popoludní pribúdanie oblačnosti a prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 20° až 13 °C

Maximálna teplota: 26° až 33 °C

SZ vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 21. 6. 2022

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 18° až 10°C

Maximálna teplota: 22° až 29°C

SZ vietor 1 až 4 m/s



STREDA 22. 6. 2022

Jasno až polojasno. Popoludní na viacerých miestach prehánky alebo búrky.

Minimálna teplota: 20° až 13°C

Maximálna teplota: 23° až 30°C

JZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 23. 6. 2022

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 19° až 12°C

Maximálna teplota: 21° až 27°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 24. 6. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 19° až 13 °C

Maximálna teplota: 23° až 30°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk