VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ako na hojdačke, rekord strieda rekord

Kým pred pár dňami zasiahlo Slovensko počasie, ktoré sa aspoň trochu podobalo na zimy z minulosti, súčasné teploty pripomínajú jar. „Príčinou je poloha riadiacich tlakových útvarov v Európe, ktorá umožňuje, že sa tu strieda prúdenie od severu s prúdením od juhu až juhozápadu, čo spôsobuje výrazné teplotné kontrasty medzi jednotlivými obdobiami tohtoročného januára,“ povedal pre teraz.sk klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).





Ešte pred pár dňami prúdil na Slovensko studený vzduch od severu až severovýchodu, ktorý vyvolal vlnu mrazov. V pondelok 18. januára ráno klesli na viacerých miestach Slovenska teploty na mínus 25 stupňov Celzia, predovšetkým na Orave a na Kysuciach. V Rabči namerali – 24,9 stupňa, v Turzovke – 24,6 a v Čadci – 24,4 stupňa Celzia. V prízemnej vrstve vzduchu bolo v Turzovke dokonca – 27,5 stupňa.„Hoci na druhej strane tieto teploty ani zďaleka nedosahovali rekordné hodnoty z minulosti, keď ortuť teplomera klesala v januári aj pod – 30 stupňov, ba dokonca pod – 35 stupňov,“ uviedol Faško. „Čo je však zaujímavé a neobvyklé, už o dva dni, v stredu 20. januára, sa tak výrazne oteplilo, že sa k rekordným hodnotám tento raz blížili hodnoty maximálnej dennej teploty vzduchu namerané na juhozápadnom Slovensku. Pre 20. január je napríklad celoslovenský rekord najvyššej teploty vzduchu 14,2 stupňa Celzia. Túto teplotu zaznamenali v roku 2008 v Mlynskej doline v Bratislave. Tento rok 20. januára 2021 bolo v Kuchyni na letisku 12,9 stupňa. Bola to, podobne, ako na ďalších meteorologických staniciach, tretia najvyššia januárová teplota. Podobne aj na stanici Modra-Piesok namerali 9 stupňov a na Malom Javorníku nad Bratislavou 9,2 stupňa.“Pritom na týchto miestach krátko predtým zaznamenali nočné mrazy okolo – 9 stupňov a ani cez deň nevystúpila teplota nad nulu, teda sa aj v Malých Karpatoch niekoľko dní udržala snehová pokrývka. Nad 13 stupňov vystúpila teplota na juhu Slovenska aj vo štvrtok a teplý bol aj piatok.„Už počas víkendu sa však bude ochladzovať a v pondelok by malo počasie pripomínať to, čo by tu v tomto ročnom období malo byť. Vytvoria sa podmienky preto, aby sa mohlo vrátiť sneženie aj do najnižších nadmorských výšok. A ak sa vytvorí snehová pokrývka, opäť sa objavia nočné a ranné mrazy,“ povedal Pavel Faško.Opäť to však bude prechodná záležitosť a koncom budúceho týždňa sa znovu oteplí. Výrazné teplotné kontrasty súvisia podľa Faška aj so silou tzv. polárneho vortexu, čo je prúd studeného vzduchu rotujúci okolo Zeme v oblasti medzi severným polárnym kruhom a severným pólom.„Keď je polárny vortex stabilný, ako to bolo v minulom roku, prevláda prúdenie od západu a zima má miernejší priebeh. Keď sa polárny vortex naruší a vysunie sa z tejto štandardnej polohy, spôsobuje to anomálie v prejavoch počasia – studený vzduch od severu preniká hlboko na juh a v niektorých častiach severnej pologule spôsobuje výrazné ochladenie. Inde zasa prúdi teplý vzduch od juhu a vyvoláva oteplenie. Napríklad vo východnom Stredomorí nastalo teraz oteplenie v čase, keď v Španielsku a na severe Afriky zaznamenali snehovú kalamitu,“ vysvetlil klimatológ Pavel Faško.

SOBOTA 23.1.2021

Prevažne zamračené, na mnohých miestach prehánky.

Minimálna teplota: 7/2 °C

Maximálna teplota: 5/10 °C

Vietor: J, 15-30 km/h



NEDEĽA 24.1.2021

Prevažne zamračené, na väčšine územia prehánky.

Minimálna teplota: 4/-1 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



PONDELOK 25.1.2021

Prevažne oblačno.

Minimálna teplota: 0/-5 °C

Maximálna teplota: -1/4 °C

Vietor: S, 15-30 km/h



UTOROK 26.1.2021

Prevažne oblačno, ojedinele hmla.

Minimálna teplota: -2/-7 °C

Maximálna teplota: -2/3 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



STREDA 27.1.2021

Prevažne oblačno, miestami hmla.

Minimálna teplota: -2/-7 °C

Maximálna teplota: -2/3 °C

Vietor: SZ, 10-25 km/h



ŠTVRTOK 28.1.2021

Prevažne zamračené, na mnohých miestach snehové prehánky.

Minimálna teplota: -1/-6 °C

Maximálna teplota: -1/4 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



PIATOK 29.1.2021

Prevažne zamračené, na západe prehánky.

Minimálna teplota: 1/-4 °C

Maximálna teplota: 0/5 °C

Vietor: SV, 10-20 km/h

Zdroj: meteo.sk