VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Ako dlho ešte vydrží teplo?

Slovensko má za sebou ďalší teplý týždeň. Po extrémne vysokých teplotách počas minulého víkendu nasledovali dni – ale aj noci – pripomínajúce skôr jar, než druhú polovicu jesene. Inak to nebude zrejme ani v ďalších dňoch.





„Po ostatnom, mimoriadne teplom víkende, keď sa na viacerých miestach juhozápadného Slovenska vyskytla tropická noc, pokračovalo aj v tomto týždni nadnormálne teplé počasie s maximálnymi teplotami okolo 20 °C. Na prednej strane tlakovej níže, ktorá mala svoj stred západne od Britských ostrovov, prúdil do našej od juhozápadu teplý a vlhký vzduch. Jeho prílev bol teda okrem vysokej teploty spojený aj so zrážkami, ktoré boli miestami výdatné,“ povedal pre teraz.sk Pavel Matejovič. Len pre osvieženie pamäti, pred týždňom nadobúdala teplota vzduchu extrémne hodnoty, a to predovšetkým v piatok 20: októbra večer. Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) dosiahla o 20. hodine na mnohých staniciach hodnoty v rozpätí od 20 do 25 stupňov Celzia. V Trenčíne bolo 25 a v Dudinciach dokonca 25,5 °C.V podobnom intervale sa držali teploty vzduchu ešte aj o polnoci. Na niektorých miestach Slovenska zaznamenali tzv. tropickú noc, čo znamená, že tu teplota vzduchu po celú noc – čiže ani skoro ráno – neklesla pod 20 °C: Išlo tak o najneskoršie zaznamenanú tropická noc na Slovensku. Hoci počas tohto týždňa teplota vzduchu nenadobúdala rekordné hodnoty, bolo s určitými odchýlkami stále teplo.„Podobný charakter bude mať počasie aj v budúcom týždni. Maximálne teploty sa budú stále v nížinách juhozápadného Slovenska pohybovať okolo 20 °C. Treba stále rátať aj s občasnými zrážkami. Počasie by teda nemalo byť typicky "dušičkové", aj keď hmly sa už budú miestami vyskytovať, na toto ročné obdobie však bude veľmi teplo,“ avizoval klimatológ.V druhej polovici týždňa by sa postupne teplota vzduchu mala aspoň priblížiť k hodnotám obvyklým pre toto obdobie. O príchode výrazne chladnejšieho či zimného počasia však zatiaľ nemožno hovoriť. „Tohtoročný október tak skončí ako teplotne silne nadnormálny a zaradí sa medzi najteplejšie októbre od začiatku meteorologických meraní na našom území. Teplotne silne nadnormálna skončí aj táto jeseň, pretože september bol historicky najteplejší a v prvej polovici novembra prognostické modely nejaké dlhodobé ochladenie neočakávajú,“ doplnil Pavel Matejovič.

SOBOTA 28. 10. 2023

Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 10° až 4°C

Maximálna teplota: 8° až 15°C

J vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 29. 10. 2023

Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 9° až 2°C

Maximálna teplota: 10° až 17°C

J vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 30. 10. 2023

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 13° až 5°C

Maximálna teplota: 14° až 21°C

J vietor 2 až 6 m/s



UTOROK 31. 10. 2023

Veľká oblačnosť až zamračené.

Minimálna teplota: 15° až 8°C

Maximálna teplota: 14° až 21°C

J vietor 1 až 5 m/s



STREDA 1. 11. 2023

Oblačno až zamračené a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 12° až 6°C

Maximálna teplota: 11° až 18°C

SZ vietor 2 až 7 m/s



ŠTVRTOK 2. 11. 2023

Polooblačno až oblačno a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 13° až 6°C

Maximálna teplota: 11° až 18°C

JV vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 3. 11. 2023

Nízka oblačnosť.

Minimálna teplota: 11° až 6°C

Maximálna teplota: 14° až 21°C