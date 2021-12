VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Pripravte sa na krásne Vianoce. Budú aj biele?

Zdanlivo jednoduchá otázka, či budú tohto roku biele Vianoce, ostáva otvorená aj na prahu najkrajších sviatkov v roku. S istotou sa dá povedať, že tam, kde už sneh napadol, teda najmä v horských či podhorských polohách na strednom a východnom Slovensku, by mal počas Vianoc vydržať aj napriek prechodnému otepleniu. Navyše blížiace sa frontálne rozhranie zasype tieto oblasti nádielkou nového snehu.



Západ Slovenska však čaká výraznejšie oteplenie a spolu s ním dážď, dážď so snehom či mrznúci dážď spojený s poľadovicou.



Príčinou takýchto rozmanitých poveternostných javov sú veľké kontrasty medzi vzduchovými hmotami – nad severom Európy sa drží studený vzduch, ktorý preteká po zadnej strane tlakovej níže do stredu kontinentu. Po prednej strane ďalšej níže nad Atlantickým oceánom, sa zasa do Európy ženie teplejší vzduch od juhozápadu. Hranica medzi teplým a studeným vzduchom je doslova veľmi tenká a zapríčiňuje, že rozdielne počasie môže panovať aj v blízko seba vzdialených miestach, pokiaľ sa nachádzajú na opačných stranách „barikády“.

A tak aj ostrieľaná nemecká meteorologická stránka wetteronline.de konštatuje, že „poveternostné podmienky veľmi sťažujú predpoveď sneženia“.



V každom prípade sa Štedrý deň bude niesť v duchu od severozápadu postupujúceho frontu, ktorý prinesie zrážky a oteplenie. Na väčšine Slovenska a spočiatku možno aj na západe, bude snežiť. V nížinách sa však spolu s rastúcou teplotou vzduchu budú zrážky meniť na tekuté.

A keďže vzduch v prízemných vrstvách ostane vychladnutý pre predošlých mrazivých nociach a dňoch, hrozí, že bude dážď na zemskom povrchu zamŕzať. Slovenský hydrometeorologický ústav už vydal na Štedrý deň dopoludnia výstrahy pred poľadovicou na západe Slovenska.



Vzduch, ktorý prichádza od Atlantiku, býva prehriaty v nižších vrstvách od hladiny oceánu, vo vyšších vrstvách však môže byť chladnejší. Preto bude oteplenie počas Vianoc výrazné v nižších polohách a na západe krajiny – napríklad v Bratislave a na západnom Slovensku denná teplota vzduchu dosiahne 6 až 8 stupňov Celzia. Oproti tomu stred, sever a východ Slovenska bude mať počas Vianoc teplotu vzduchu len mierne nad nulou.



Záver vianočných sviatkov a prvé dni po nich sa budú opäť niesť v znamení ochladenia. Vianočné oteplenie, ktoré aj tento rok nastane, je v každom prípade jav, ktorý bol známy aj pred klimatickou zmenou (viď pranostika o Vianociach na blate). Pod častejším výskytom miernych zím a čoraz vzácnejšou zimnou idylkou sa však už jednoznačne podpisuje rast globálnej teploty, ktorý sa zvýraznil najmä počas poslednej dekády.

Laicky povedané, počas zím v minulosti prevládalo skôr chladné počasie prerušované prechodnými otepleniami. Dnes zažívame často aj cez zimu teplé počasie s krátkymi a neveľmi intenzívnymi vpádmi chladnejšieho vzduchu. Studeného vzduchu je totiž aj v arktických oblastiach málo na to, aby na dlhší čas zásoboval mierne pásma. Navyše sa tento vzduch oteplí počas transportu nad rozohriatou pevninou, či relatívne teplými morskými hladinami. To sú dôvody, prečo zimám v posledných rokoch dochádza dych.



Napriek tomu a bez ohľadu na to, či bude pršať alebo snežiť, prajeme všetkým čitateľom pokojné a šťastné Vianoce.

SOBOTA 25.12.2021

Oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: -3° až 4°C

Maximálna teplota: 4° až 10 °C

JV vietor 1 až 4 m/s



NEDEĽA 26.12.2021

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach prehánky alebo občasný dážď.

Minimálna teplota: -2° až 4°C

Maximálna teplota: 4° až 12 °C

V vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 27.12.2021

Oblačno až zamračené a na viacerých miestach dážď. Vo vyšších polohách sneženie.

Minimálna teplota: 3° až -3 ° C

Maximálna teplota: 1° až 7 °C

JV vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 28.12.2021

Oblačno až zamračené.

Minimálna teplota: 6° až 1 °C

Maximálna teplota: 2° až 9°C

J vietor 1 až 5 m/s



STREDA 29.12.2021

Oblačno až zamračené, miestami dážď.

Minimálna teplota: 6° až 1 °C

Maximálna teplota: 2° až 9°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 30.12.2021

Polojasno až zamračené.

Minimálna teplota: 2-° až -4 °C

Maximálna teplota: 4° až 7 °C

Z vietor 1 až 5 m/s



PIATOK 31.12.021

Oblačno, miestami dážď.

Minimálna teplota: 0° až -3 °C

Maximálna teplota: 6° až 8 °C

J vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk