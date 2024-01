Veľká ruská ofenzíva proti Charkovskej oblasti nie je pravdepodobná, Rusi na fronte nezoskupujú jednotky

5.1.2024 (SITA.sk) - Ukrajinské pozemné sily a vojenská administratíva Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny popreli pravdepodobnosť veľkej ruskej pozemnej ofenzívy proti tomuto regiónu v blízkej budúcnosti. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Vyjadrili sa tak po tom, ako britský denník The Telegraph s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že podľa ukrajinskej armády boli štvrtkové raketové údery na Charkov a okolité obce súčasťou príprav Ruska na rozsiahlu ofenzívu. Podľa niektorých médií by Rusi mohli pozemnú ofenzívu odštartovať 15. januára.Šéf oddelenia pre styk s verejnosťou Veliteľstva pozemných síl Ukrajiny Volodymyr Fito označil článok denníka The Telegraph za „nezmysel“. Šéf vojenskej administratívy Charkovskej oblasti Oleh Synjehubov poznamenal, že na frontových líniách oblasti nespozorovali nijaké zoskupenia ruských síl.„Aby sme mohli hovoriť o plánoch nepriateľa na nejakú ofenzívu, museli by zoskupiť jednotky na niektorom z frontov. V súčasnosti takéto zoskupenie neexistuje," povedal Synjehubov.