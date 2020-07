Veľké firmy začali bojkotovať reklamu na Facebooku, začala sa kampaň Stop Hate for Profit

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.7.2020 (Webnoviny.sk) - V stredu 1.júla sa začína kampaň Stop Hate for Profit, ktorej organizátori vyzvali firmy, aby počas júla neinzerovali na sociálnej sieti Facebook . "Žiadame všetky podniky, aby v súlade s našimi najhlbšími americkými hodnotami slobody, rovnosti a spravodlivosti v júli neinzerovali na Facebooku," vyhlásili.Podľa kritikov spoločnosť nerobí dostatočné kroky na odstránenie nenávistných prejavov. "Pošlime Facebooku silný odkaz: vaše zisky nikdy nebudú stáť za podporu nenávisti, bigotnosti, rasizmu, antisemitizmu a násilia," napísali na webstránke www.stophateforprofit.org.Do kampane sa už zapojili stovky firiem z celého sveta, medzi nimi aj veľké značky ako napríklad Ford Adidas , HP, Coca Cola , Mars, Unilever, Starbucks, Aviva či Intercontinental Hotels Group. Množstvo firiem zrušilo reklamu aj na iných sociálnych sieťach."Naše systémy v súčasnosti automaticky odstraňujú 90 % a vyhľadajú 90 % prejavov nenávisti. Nie je to dokonalé, no je to oveľa viac oproti 23 % spred dvoch rokov. Ak bude nenávisť vo svete, bude aj na Facebooku," uviedol zástupca Facebooku Steve Hatch pre BBC Radio 4 a dodal, že robia, čo môžu a pokúsia sa robiť ešte viac.