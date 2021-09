Veľké lesné požiare v Grécku prinútili vládu, aby vytvorila ministerstvo zamerané na klimatickú krízu

Grécka

6.9.2021 (Webnoviny.sk) -vláda vytvorila nové ministerstvo, ktoré sa má venovať dopadu klimatickej zmeny a za jeho šéfa vymenovala bývalého eurokomisára Christosa Stylianidesa.Šesťdesiattriročného Stylianidesa, ktorý bol v rokoch 2014 až 2019 eurokomisárom pre humanitárnu pomoc a krízový manažment, vymenovali po tom, ako masívne lesné požiare spálili viac ako tisíc kilometrov štvorcových lesa na ostrove Eubója a v južnomPredtým, ako v piatok Stylianides, ktorý je cyperským občanom, zloží ministerský sľub, dostaneobčianstvo, informoval hovorcavlády Yiannis Economou.Jeho vymenovanie na post oznámili v pondelok po tom, ako sa predchádzajúci kandidát, bývalý šéf ozbrojených síl a minister obrany Evangelos Apostolakis, vzdal so zdôvodnením nedostatočného konsenzu naprieč politickými stranami týkajúceho sa nového postu.Stylianides by mal ako minister pre klimatickú krízu a civilnú ochranu viesť operácie pri hasení požiarov a následkoch katastrof a zároveň mať na starosti politiky zamerané na prispôsobenie sa stúpajúcim teplotám v dôsledku klimatickej zmeny.„Prijal som (pozíciu) s plným vedomím výziev a očakávaní, ktoré s ňou prichádzajú. Následky klimatickej zmeny nás predbehli a my musíme bez ďalších odkladov urýchliť významné zmeny,“ konštatoval Stylianides s tým, že prevencia a pripravenosť sú „najefektívnejšie zbrane, ktoré máme“.