Veľké množstvo plynu v EÚ je ruského pôvodu, Danko s Lavrovom diskutovali aj o možnostiach mierových rokovaní – VIDEO

16.1.2025 (SITA.sk) - Podpredseda parlamentu a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) vo štvrtok informoval o svojej zahraničnej návšteve Ruskej federácie. Počas svojej návštevy sa stretol so zástupcami Ruskej dumy a ruskými vysokými predstaviteľmi, vrátane ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova , rokoval o geopolitických a energetických otázkach. Ako Andrej Danko uviedol, počas jeho návštevy konfrontoval aj podpredsedu vlády Ruskej federácie o pôvode plynu v EÚ „Po tomto stretnutí môžem s plnou zodpovednosťou povedať, že veľké množstvo skvapalneného plynu je ruského pôvodu a kupujeme ho štyrikrát drahšie,“ uviedol predseda SNS, pričom dodal, že táto situácia je zhoršená snahou prezidenta Ukrajiny zabrániť tranzitu plynu cez Ukrajinu.„Zatiaľ každý hovorí, že sa nič nedeje, pretože všetci platíme dotovanú cenu plynu, na ktorú si štát požičiava peniaze. Neviem, čo bude o tri roky, ak si štát nebude môcť požičať peniaze. Aby sme neboli prekvapení, keď budeme platiť trojnásobné ceny za plyn. A to sa deje len preto, že musíme kupovať skvapalnený plyn,“ vyjadril sa Danko.Na stretnutí so Sergejom Lavrovom diskutovali o možnostiach mierových rokovaní. Podľa Lavrova existuje množstvo ponúk na rokovania medzi Vladimírom Putinom Donaldom Trumpom . „Rusi vnímajú, že USA chcú riešiť situáciu na Ukrajine. Prvý krok však musia urobiť spoločne,“ tvrdí predseda SNS.Danko tiež poukázal na meniacu sa globálnu situáciu, vrátane úpadku nemeckého priemyslu, na ktorý je Slovensko naviazané, ako presunu ruských tranzitov plynu a ropy smerom k Číne a Indii. „Sme členmi EÚ, ale taktiež máme právo hovoriť aj o reforme EÚ,“ poznamenal Danko.Na návšteve bolo tiež oznámené pozvanie na oslavy 9. mája do Ruska, na ktoré by sa mal pripojiť aj premiér Robert Fico . „Uvidíme, čo bude,“ dodal predseda SNS. Na záver Danko dodal, že na Slovensku by sme sa nemali hádať o veciach, ktoré historicky vznikali v Rusku a na Ukrajine. „Želám si, aby vojna na Ukrajine bola ukončená, aktuálna situácia podľa mňa k tomu speje,“ uzavrel Danko.