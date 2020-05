Veľké priemyselné podniky preferovali kurzarbeit, ale žiadny z členov asociácie ešte príspevok nedostal

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.5.2020 (Webnoviny.sk) - Veľké priemyselné podniky, ktoré požiadali o pomoc štát, preferovali najmä tzv. kurzarbeit. Na základe komunikácie s jednotlivými členmi to pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov (APZ) Andrej Lasz. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny žiadosti o pomoc vybavujú chronologicky, preto sú ako prví na rade zamestnávatelia, ktorí museli svoju prevádzku zavrieť z dôvodu nariadenia štátu. Práve opatrenia pre túto kategóriu firiem boli dostupné ako úplne prvé. V rámci našej členskej základne zatiaľ neevidujeme, že by v prípade kurzarbeitu niektorá spoločnosť dostala príspevok pre zamestnanca. Je to aj tým, že pri väčšom počte zamestnancov trvá vybavovanie žiadosti dlhšie. Rovnako platí, že žiadosti sa spracovávajú podľa poradia, v akom boli prijaté," doplnil Lasz.Ako však zároveň upozornil, pomoc je dočasná a končí sa v máji. "Žiaľ, nemôžeme s istotou povedať, že prepúšťanie sa nás už netýka. Všetko bude závisieť od ďalšej komunikácie s vládou a od toho, ako veľmi spomalenie ekonomiky zasiahne jednotlivé sektory a firmy. A to sa ukáže až neskôr," poukázal generálny sekretár asociácie.Podľa neho síce niektoré firmy, ktorým obnovili dodávky súčiastok zo zahraničia, postupne spúšťajú výrobu, to ale neznamená, že situácia sa vracia do normálu."Sme krajina závislá od exportu, preto by sme mali čo najskôr začať rokovať s krajinami Vyšehradskej štvorky a následne s krajinami Európskej únie. Reštart musí byť koordinovaný, inak nastane chaos a ďalšie straty," upozorňuje Lasz.