Veľkolepá show predstaví najlepších spevákov s rockovou kapelou

Bratislava 8. novembra (OTS) - Veľkolepá hudobná show predstaví najlepších spevákov londýnskeho West Endu spojením symfonického orchestra s rockovou kapelou.Dňa 5. 4. 2020 sa v bratislavskej Incheba Expo Aréne uskutoční svetová show nazvaná Queen Symphonic: A Rock Band & Orchestra Experience . Jedinečné spojenie symfonického orchestra a živej rockovej skupiny predvedie najznámejšie hity ikonickej britskej skupiny Queen.Na predstavení sa podieľal samotný gitarista skupiny Queen - Brian May. Fanúšikovia sa môžu tešiť na hity ako I Want it All, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody a ďalšie v podaní niekoľkých desiatok hudobníkov na pódiu. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketportal.Hudobnú show, pri ktorej na fanúšikov čaká spojenie veľkého symfonického orchestra a rockovej skupiny, videli už milióny fanúšikov po celom svete - v Japonsku, Francúzsku, Novom Zélande, Austrálii, Kórei, Veľkej Británii, Taliansku alebo Kanade. V samotnom Spojenom kráľovstve má show za sebou letné turné s viac ako tridsiatimi zastávkami pre 150 000 divákov." povedalaz usporiadateľskej agentúry JVS Group. Celá show bola vytvorená slávnou BBC a obsahuje všetky najznámejšie hity skupiny. Celkom sa na pódiu predstavia 4 najlepší speváci slávneho britského muzikálu a mnoho ďalších skvelých hudobníkov.Skupina Queen na čele s legendárnym spevákom Freddiem Mercurym patrí medzi najzásadnejšie hudobné zoskupenia histórie populárnej hudby. Vďaka celosvetovým hitom aj neopakovateľnému vystupovaniu frontmana skupiny, sa Queen zaryl hlboko do sŕdc svojich fanúšikov. Odkaz kapely nasledovali tisíce fanúšikov aj muzikantov po celom svete. Hudobný počin Queen Symphonic: A Rock Band & Orchestra Experience vzdáva hold slávnym muzikantom a dáva fanúšikom možnosť vychutnať si ich obľúbené piesne v unikátnom spojení rockového bandu s veľkým symfonickým orchestrom.Nezabudnuteľnú atmosféru tohto úžasného koncertu si nenechajte ujsť dňa. Vstupenky sú k dispozícii na predajných miestach siete Ticketportal alebo na www.ticketportal.sk Viac informácií: http://queensymphonic.com/ Kedy: 5.apríl 2020 o 20:00 / INCHEBA EXPO BRATISLAVA