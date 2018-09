Ilustračná snímka. Foto: PEXELS Foto: PEXELS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. septembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny v USA v auguste nečakane klesli. To bolo ich prvé zníženie za 1,5 roka. Zlacnenie potravín a niektorých obchodných služieb totiž viac než vyvážilo nárast cien energetických produktov.Index cien výrobcov v auguste medzimesačne padol o 0,1 % po stagnácii v júli, uviedlo americké ministerstvo práce. To bol prvý pokles indexu od februára 2017.V medziročnom porovnaní index v auguste stúpol o 2,8 %. Tempo medziročného rastu sa spomalilo z 3,3 % v júli. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali s medzimesačným zvýšením o 0,2 % a medziročným nárastom o 3,2 %.Kľúčový ukazovateľ základných cenových tlakov na úrovni výrobcov, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín, energií a obchodných služieb, v auguste vzrástol o 0,1 % po +0,3 %. Medziročne stúpol o 2,9 % po júlovom zvýšení o 2,8 %.Veľkoobchodné ceny potravín v auguste klesli o 0,6 %, keď ich stiahlo prudké zlacnenie vajec a čerstvého ovocia a melónov. V júli sa ceny potravín znížili o 0,1 %. Veľkoobchodné ceny energií stúpli o 0,4 %, keď ceny benzínu vzrástli o 0,6 %.Celkovo veľkoobchodné ceny tovarov v auguste stagnovali po zvýšení o 0,1 % v júli. Ceny služieb klesli o 0,1 %.