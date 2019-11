Veľkoobchodné zásoby v USA padli v septembri viac, než sa odhadovalo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. novembra (TASR) - Veľkoobchodné zásoby v USA padli v septembri viac, než sa pôvodne odhadovalo a najprudšie za takmer 2 roky. To signalizuje, že slabé investície do zásob by mohli naďalej brzdiť rast ekonomiky.Veľkoobchodné zásoby sa v septembri medzimesačne znížili o 0,4 % po náraste o 0,1 % v auguste, uviedlo americké ministerstvo obchodu, ktoré revidovalo svoj predchádzajúci odhad z -0,3 %. To bol ich najvýraznejší pokles od októbra 2017. V medziročnom porovnaní veľkoobchodné zásoby stúpli o 4,8 %.Tempo akumulácie zásob sa spomalilo potom, čo výrazne rástli od 3. štvrťroka 2018 do konca 1. kvartálu 2019. Nadmerné zásoby spôsobili, že firmy znížili svoje objednávky, čo prispelo k poklesu výrobného sektora, ktorý negatívne zasiahla neistota týkajúca sa pokračujúceho obchodného sporu medzi USA a Čínou.Veľkoobchodné zásoby áut v septembri padli o 1,2 % po poklese o 0,3 v predchádzajúcom mesiaci. Znížili sa tiež zásoby nábytku, kovov, hardvéru a tovarov krátkodobej spotreby. Naopak zvýšili sa zásoby reziva a strojov.Predaje veľkoobchodníkov v septembri stagnovali po poklese o 0,1 % v auguste. Predaje áut padli o 3,1 % po náraste o 0,1 %.