Veľký detský maratón odbehlo vyše 500 detí, vytvorili aj rekord

Detskí súťažiaci počas minimaratónu v Banskej Bystrici v sobotu 31. augusta 2019. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 31. augusta (TASR) – Park pod Pamätníkom Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici patril v sobotu iba deťom. Už ôsmykrát sa tam uskutočnilo najväčšie detské bežecké podujatie na Slovensku Generali Balans Minimaratón, na ktorom sa ich zúčastnilo viac než 500. Na konci školských prázdnin sa zapojili aj do rekordu v počte detí držiacich sa za ruky." reagoval pre TASR za organizátorov Miroslav Štrba.Zasúťažili si aj deti s hendikepom, malí 'lezúni' a s kočíkmi so svojimi ratolesťami si trasu mohli "odbehnúť" aj mamičky a oteckovia.Súčasťou programu bol aj pokus o ustanovujúci slovenský rekord v počte detí držiacich sa za ruky na jednom mieste, vytvárajúcich tak reťaz. Bolo ich cez 240. Myšlienka tejto aktivity symbolizovala reťaz pomoci, ktorá odkazuje na celosvetovú iniciatívu The Human Safety Net pomáhajúcej znevýhodneným komunitám.