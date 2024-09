VEĽKÝ NÁVRAT: Peter Pekarík bude po 15 rokoch obliekať dres Žiliny

Slovenský futbalista Peter Pekarík bude po pätnástich rokoch obliekať dres MŠK Žilina. S účastníkom Niké ligy sa dohodol na krátkodobom kontrakte do 30. januára 2025. Klub o tom informoval vo štvrtok na svojom webe.





Tridsaťsedemročný pravý obranca je odchovanec Žiliny, pod Dubňom odštartoval profesionálnu kariéru v roku 2004. Za "šošonov" odohral celkovo 114 zápasov a v sezóne 2006/2007 s nimi získal majstrovský titul. V januári 2009 prestúpil do nemeckého Wolfsburgu a v tom istom ročníku sa tešil z bundesligového triumfu. Sezónu 2011/2012 odohral na hosťovaní v tureckom Kayserispore a od roku 2012 do tohto leta pôsobil v Herthe Berlín, s ktorou hral striedavo v Bundeslige i v druhej najvyššej nemeckej súťaži. V uplynulom ročníku za ňu odohral len šesť zápasov vo všetkých súťažiach a v lete sa stal voľným hráčom."Rozhodujúci faktor pre mňa bola srdečnosť všetkých zainteresovaných strán. Chcem hrávať pravidelne a pomôcť reprezentácii. Mám výborné pocity, vraciam sa sem veľmi rád a teším sa na súboje na domácom štadióne, pretože si pamätám, že tu vždy vládla výborná atmosféra. Robil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som bol stopercentne pripravený a mám za sebou jednu z najťažších príprav v posledných rokoch," uviedol Pekarík pre klubový web Žiliny. Štartovať by mohol už v nedeľnom domácom ligovom dueli proti nováčikovi z Komárna.Spokojnosť ohľadom hráčovho návratu neskrýval ani športový manažér MŠK Karol Belaník: "Vracia sa úžasná hráčska osobnosť s množstvom skúseností, ktorá má na medzinárodnej úrovni viac ako 100 štartov. Málokedy sa stretne taký futbalista s takým profesionálnym prístupom, ako má Peter. Je to obrovský impulz pre kabínu i fanúšikov. Veľmi sa tešíme na jeho príchod a veríme, že prínos, ktorý od toho očakávame, sa naplní. Svojím profesionalizmom a pracovitosťou určite dokáže ovplyvňovať všetkých ľudí v klube a strhne so sebou aj okolie. Dúfame v prospešnú misiu pre obe strany a želáme mu veľa zdravia i športových úspechov."Obe strany sa dohodli na polročnom kontrakte. "Zatiaľ je to zmluva do konca tohto kalendárneho roka, ako si želal 'Peky'. Potrebuje sa zorientovať, zistiť, ako to funguje v tíme, aké sú ambície a aká bude aj jeho pozícia. V zime sa uvidí, čo ďalej," konštatoval Belaník.Pekarík má za sebou aj 132 štartov v drese národného tímu. Debutoval zaň v roku 2006 a bol súčasťou mužstva, ktoré sa prebojovalo do osemfinále MS 2010 v Juhoafrickej republike. Na šampionáte odohral tri zápasy vrátane pamätného víťazstva nad vtedajšími obhajcami titulu Talianmi 3:2. Bol tiež jedným z kľúčových hráčov na uplynulých ME v Nemecku.