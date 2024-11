Veľký úspech SkyToll: slovenská firma buduje nový mýtny systém v Chorvátsku

SkyToll dodáva systémy v celej Európe

Slovenská stopa v Indii

4.11.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť SkyToll začala budovať nový systém na výber mýta v Chorvátsku. Jediný IT systém zaistí výber mýtnych poplatkov od osobných aj nákladných vozidiel. Zachovaný bude princíp úhrady za prejazdené kilometre, ale vďaka novým technológiám sa zásadne zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy na chorvátskych diaľniciach.Ponuka konzorcia spoločností SkyToll a TollNet, ktoré sú obe súčasťou skupiny ITIS Holding, bola vybraná ako najvýhodnejšia v konkurencii desiatich uchádzačov. Systém bude uvedený do prevádzky do 24 mesiacov od podpisu zmluvy. Slovenskí turisti tak prvýkrát zaplatia mýto elektronicky z mobilu pri letnej dovolenke v Chorvátsku v roku 2027.V nedávnom období SkyToll úspešne dokončil projekty v Českej republike, v Slovinsku a v Rakúsku. Podieľa sa na dodávke systému na kontrolu výberu mýta v Holandsku. Sesterská spoločnosť CzechToll aktuálne pracuje na dodávke nového mýta pre výber mýta, ktorý nahradí riešenie SkyToll z roku 2010.Chorvátsky projekt bude v rámci celej Európy do značnej miery priekopnícky. Zavedie tzv. free flow výkonové spoplatnenie pre osobné automobily, pri ktorom bude síce jazda osobných vozidiel spoplatnená podľa prejazdených kilometrov, no nebude potrebné na začiatku alebo na konci spoplatneného úseku zastaviť a platiť mýto. Úhrada mýta prebehne elektronicky bez obmedzenia plynulosti dopravy. Nový systém zároveň zachová možnosť využitia obľúbených zariadení ENC, ktoré dnes vodiči nákladných aj časti osobných vozidiel v Chorvátsku používajú.V uplynulých piatich rokoch SkyToll zásadne rozšíril svoje aktivity nielen mimo Slovenska, ale aj ďaleko za hranice Európskej únie. Spoločnosť otvorila kancelárie v Singapure a v Indii.V najľudnatejšej krajine sveta dokonca ako prvá na svete realizovala úspešný pilot elektronického výberu mýta. Projekt demonštroval schopnosť systému klasifikovať vozidlá pre výber mýta a monitorovať premávku na diaľniciach v Indii pri zachovaní plynulosti premávky.Od roka 2022 je SkyToll súčasťou skupiny ITIS Holding, ktorá je globálnym lídrom v oblasti technológií pre dopravnú infraštruktúru a automatizáciu.Informačný servis