Veľmi lákavá brigáda z vás môže spraviť aj bieleho koňa. Na Slovensku sa objavili nové typy podvodov

Vyššie poplatky než zárobky

Z ľudí sa stávajú biele kone

Spolupáchateľ trestného činu

6.6.2024 (SITA.sk) - Pred letom si mnoho mladých ľudí hľadá možnosť zárobku. Brigáda, ktorú by mohli robiť z domu a dostať peniaze len za to, že robia svoju obľúbenú činnosť, napríklad pozerajú videá na YouTube, môže byť veľmi lákavá. Slovenská sporiteľňa upozorňuje, že sa na Slovensku objavili nové typy podvodov, ktoré lákajú na ľahko zarobené peniaze."Ahoj! Som Steven, špecialista na ľudské zdroje z WarnerBros Video Company. Potrebujete mobilnú prácu na čiastočný úväzok? Zarobte viac ako 216 eur denne!" Takto môže znieť podvodná správa na Whatsapp alebo iMessage, ktorá sa začína šíriť na Slovensku.V tomto konkrétnom prípade sľubujú podvodníci ľahko zarobené peniaze len za lajkovanie videí na youtube alebo hodnotenie filmov. Vysvetlenie, prečo to potrebujú, je zarážajúce."Naša spoločnosť potrebuje ľudí na zvýšenie návštevnosti a obľúbenosti filmových diel..." Aby však mohli takto ľudia 'zarábať', musia uhradiť vstupný poplatok. "Následne aj dostanú malý zárobok, ale postupne od nich podvodníci pýtajú stále väčšie poplatky. Od nášho klienta chceli v priebehu troch dní aj 20 platieb," vysvetľuje šéf bezpečnosti Slovenskej sporiteľne Ján Adamovský V druhom scenári, ktorý sa rozmohol na Slovensku, síce neprídu ľudia o peniaze, stanú sa však z nich biele kone."Hello, sme oddelením ľudských zdrojov projektu Group Group Black Stone... Prevádzkový čas je 60 - 120 minút a denný plat 20 - 10 000 eur. Päťdesiat najlepších denných pripojení dostane aj ďalších 50 eur bonusov..." Pokračuje ďalej. "Prídu vám na účet peniaze a budete ich posielať na iné účty..."Pri tomto scenári robia podvodníci z klientov biele kone, keďže im reálne posielajú peniaze, ktoré potom klient posiela ďalej. "Často im aj prezradia, že musia tieto peniaze preposielať na kryptomeny či kryptoburzy," dodáva Ján Adamovský.Podľa šéfa bezpečnosti Slovenskej sporiteľne len za desať dní dokáže klient previesť aj 85 platieb. „Zvyčajne ide o sto až tisíc eur pri jednom prevode," upozorňuje Adamovský.Celkovo sa tak môžu tieto podvody vyšplhať až do desiatok tisícov eur. Podvodníci častokrát nútia ľudí nainštalovať si Telegram, cez ktorý má ich nový "spolupracovník" pokračovať v komunikácii s recepčnou vyplácajúcou odmeny.Vyzerá to podľa Adamovského ako skvelá alternatíva dodatočného príjmu či študentskej brigády.„Faktom však je, že ľudia si nielen nezarobia, ale prídu o peniaze, či sa stanú dokonca spolupáchateľmi trestného činu. Chceli by sme preto apelovať na ľudí, aby si dávali pozor a neodpovedali na takéto správy od neznámych odosielateľov," hovorí Ján Adamovský.