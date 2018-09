Veľrybárska komisia zamietla návrh na chránenú oblasť v Atlantiku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rio de Janeiro 12. septembra (TASR) - Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC) v utorok zamietla návrh Brazílie na vytvorenie chránenej oblasti pre veľryby v južnej časti Atlantiku. Odporcovia návrhu tvrdia, že v tejto oblasti komerčný lov takmer neexistuje, napísal denník The New York Times.Pravidelné zasadanie komisie IWC sa tento rok koná v brazílskom meste Florianopolis. Zo 67 prítomných členov 39 podporilo brazílsky návrh. Na schválenie však bola potrebná trojštvrtinová väčšina hlasov.Proti hlasovalo 25 krajín, vrátane Japonska, Nórska a Islandu. Práve tieto tri krajiny ako jediné stále lovia veľryby aj napriek medzinárodnému zákazu.IWC schválila moratórium na komerčný lov veľrýb v roku 1986 s cieľom chrániť druhy, ktorým hrozí vyhynutie. Japonsko tlačí na IWC, aby stanovila udržateľné limity na lov tých druhov veľrýb, ktoré sa vyskytujú v dostatočnom počte.Japonsko navrhlo zmeniť pravidlá hlasovania tak, aby na schválenie návrhu stačila jednoduchá väčšina. Dúfa, že mu to uľahčí dosiahnuť povolenie lovu veľrýb na komerčné účely, tvrdí environmentálna organizácia Pro Wildlife.Japonci podľa kritikov využívajú existujúce medzery v medzinárodnom práve a údajný vedecký výskum je len zámienkou pre komerčný lov. Podľa Pro Wildlife zabijú okolo 450 veľrýb ročne a mäso často končí v reštauráciách a v supermarketoch.Nórsko uloví ročne takmer 700 a Island okolo 200 veľrýb. Obe krajiny sa oficiálne postavili proti moratóriu.Zasadanie IWC potrvá do piatku.