Veľtrh práce JobSpoTT v Trnave tento rok neponúkne len regionálne pracovné príležitosti, avizujú zamestnávatelia

Veľtrh práce JobSpoTT

Príležitosť aj pre stredoškolákov

8.4.2023 (SITA.sk) - Zamestnávatelia z Trnavy a okolia budú ponúkať voľné pracovné pozície na 9. ročníku veľtrhu práce JobSpoTT 2023, ktorý organizuje 26. apríla v Holiday Inn v Trnave Národné kariérne centrum. V ponuke budú zamestnania na trvalý pracovný pomer, ale aj brigády alebo stáže.Okrem zamestnávateľov z regiónu budú ponúkať pracovné príležitosti aj takí, ktorí majú celoslovenskú pôsobnosť, ako napríklad Železnice Slovenskej republiky Slovenské elektrárne , Armáda Slovenskej republiky a ďalší. Na veľtrhu sa bude podľa Národného kariérneho centra prezentovať najmenej 40 zamestnávateľov.„Veľtrh práce JobSpoTT je príležitosťou pre tých, ktorí si aktívne hľadajú prácu alebo sú zamestnaní, no rozhodli sa skúsiť novú profesiu, ktorá by bola lepšie platená alebo by ich viac bavila. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl, z ktorých študenti nepokračujú ďalej v štúdiu, ale hľadajú ideálne zamestnanie vo svojom odbore,“ informovalo Národné kariérne centrum v tlačovej správe.Súčasťou veľtrhu bude aj sekcia Interview Day, v rámci ktorej absolvujú svoje prvé pracovné pohovory stredoškoláci.„Interview Day slúži na získanie dostatočného množstva informácií o zamestnávateľoch, ktoré študenti potrebujú na správne rozhodnutie o svojom budúcom povolaní. Takisto sa pre nich otvára možnosť uzavrieť pracovnú zmluvu priamo na podujatí, prípadne sa so zamestnávateľom dohodnúť na konkrétnej pracovnej ponuke po ukončení štúdia,“ povedal Igor Holéczy z Národného kariérneho centra.Okrem samotných vystavovateľov s ich pracovnými ponukami sa môžu návštevníci podujatia zúčastniť na praktických workshopoch a prednáškach, ktoré im pomôžu lepšie sa orientovať na pracovnom trhu.