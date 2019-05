Veľtrh Vinitaly: Patrí budúcnosť vinárstva Číne?

Čelom k Ázii s pohárom v ruke

Nový projekt na propagáciu vína v Číne

Fakty o Vinitaly

Pred samotným zahájením festivalu bolo na gala recepcii udelených 30 medzinárodných cien Vinitaly, z ktorých už 2 putovali do Ázie. Získali ich významní znalci vína z Číny, Leon Liang a Te-mej Li. Prvý menovaný Leon Liang je zakladateľom inovatívnej vinárskej školy v Číně a Te-mej Li ako prvý dopomohol tamojšiemu vínu získať medzinárodné ocenenie.Uznanie popredných ázijských znalcov vína je dôkazom, že Čína je na vzostupe vo všetkých oblastiach, víno nevynímajúc. Apetít východu po kvalitných vínach za posledné desaťročie raketovo rastie. Jeho hodnota je neuveriteľných 6,4 miliardy eur a významne se približuje k tomu západnému. USA v súčte s Kanadou prevyšujú Áziu "len" o pol miliardy eur. To sa prejavuje aj na účasti ázijských zástupcov na veľtrhu. Z Číny ich v porovnaní s minulým rokom prišlo o 3 % viac a zo zemi vychádzajúceho slnka dokonca o 11 % viac.Aj to je jeden z dôvodov, prečo Veronafiere začíná pracovať na platforme propagujúcej víno na najľudnatejšom kontinente sveta. Projekt "Wine to Asia" bude spustený cca o rok a z centra ázijského dovozu vína – mesta Šen-čen bude organizovať prezentáciu 400 predstavitelov vinárstiev z celého sveta.Tento rok sa na ploche 100 tisíc m2 prešlo neuveriteľných 125 tisíc návštevníkov zo 145 krajín. Čo do počtu vystavovateľov ide o najväčší ročník v histórii vinárskych výstav. Svoje produkty predstavilo takmer 4 600 vystavovateľov z 35 štátov.. Na Vinitaly sa zúčastnilo 33 000 akreditovaných medzinárodných odberateľov a nákupcov. Podporu pre návštevníkov zabezpečila aplikácia i online katalóg, ktorý bol preložený do 9 jazykov. Aktuálne obsahuje 4500 firiem, 18 000 vín a ďalšie pribúdajú.Návštevníci sa mohli pozrieť aj na novinky zo sveta gastronómie v rámci festivalu Enolitech a Ďalšiu špecialitu Talianska- panenský olivový olej. Ten bol ústrednou témou veľtrhu Sol & Agrifood.Viac informácií na www.vinitaly.com Inzercia