Veľvyslanci Francúzska a Nemecka navštívili Košice

Na archívnej snímke Jaroslav Polaček. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 30. apríla (TASR) – Veľvyslancov Francúzska a Nemecka v SR prijal v utorok počas ich návštevy Košíc primátor Jaroslav Polaček. Veľvyslanci Christophe Leonzi a Joachim Bleicker na stretnutí vyzdvihovali nevyhnutnosť vzdelávania mládeže, a to hlavne jazykového. V rámci dvojdňového programu v Košiciach zavítali aj na Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského pri príležitosti osláv 25. výročia založenia tejto školy, ktoré má nemeckú i francúzsku jazykovú sekciu.Témou rozhovoru s primátorom boli i priestory Francúzskej aliancie v Košiciach, pre ktoré veľvyslanec aj v spolupráci s mestom hľadá lepšie umiestnenie pre výraznejšie zviditeľnenie francúzskej kultúry. Hovorili aj o prebiehajúcich Dňoch Ukrajiny 2019 v Košiciach, kde vedenie mesta deklarovalo vôľu posilniť nielen kultúrnu, ale i ekonomickú spoluprácu so Zakarpatskou Ukrajinou.Polaček pozval oboch veľvyslancov na zápasy ich krajín so Slovenskom počas hokejových majstrovstiev sveta v Košiciach, pozvanie prijal francúzsky veľvyslanec. Informoval o tom košický magistrát.Súčasťou utorkového programu diplomatov bola aj návšteva slovensko-francúzskej bilingválnej sekcie Gymnázia M. R. Štefánika, priemyselného parku v Kechneci či otvorenie výstavy Sloboda a identita pri príležitosti 30. výročia pádu železnej opony.