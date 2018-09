Veľvyslanec Kmec: Čo sa Američania môžu učiť od Slovákov a naopak

Veľvyslanec Slovenska v USA Peter Kmec s manželkou Monikou. Foto: Screenshot TASR Foto: Screenshot TASR

Washington 2. septembra (TASR) – Na Spojené štáty sa nemožno pozerať európskymi očami, Spojené štáty nie sú len New York, ľudia tam viac pracujú a riadia sa heslom "take it easy". O živote v USA to pre TASR povedali slovenský veľvyslanec v USA Peter Kmec a jeho manželka Monika krátko pred ukončením svojho pôsobenia vo Washingtone. Na Slovensko by chceli preniesť pozitívnu energiu, Američania by si zase mali prebrať od Slovákov úprimné medziľudské vzťahy.V Spojených štátoch žili takmer deväť rokov. Kmec bol slovenským veľvyslancom vo Washingtone od septembra 2012. Ako zástupca veľvyslanca tam pôsobil aj v rokoch 2003 až 2005.povedal diplomat.Jedným z najvýraznejších rozdielov v spôsobe života je podľa neho to, že život v USA je rýchlejší a že Američania trávia v práci viac hodín a menej dovolenkujú. Veľa času strávia aj šoférovaním - dochádzaním do práce, ale napríklad aj do obchodov. Kým na Slovensku je niečo vzdialené na štyri hodiny šoférovania považované za ďaleko, v USA je to blízko, vysvetlila Monika Kmecová. Keď už si Američania nájdu voľný čas, tak ho podľa nej trávia najmä s rodinou a v rámci svojich komunít, pričom chodia hrať rôzne športy, či vodia svoje deti na športové aktivity. Pri stretávaní sa sú Američania veľmi priateľskí, a to aj voči niekomu, koho vidia po prvý raz.uviedol Kmec.Pozitívne diplomat zhodnotil aj kvalitu služieb v Spojených štátoch vrátane ich digitalizácie. Na jeho manželku najviac zapôsobilo heslo, respektíve štýl života "take it easy" (nerob si z toho ťažkú hlavu).povedala Kmecová.Zvyknúť si museli aj na americkú kuchyňu. Diplomat zdôraznil veľké množstvo cukru a soli v amerických jedlách a tiež veľké porcie, na ktoré si človek musí dávať pozor. Počas tých deviatich rokov ich pôsobenia v USA sa však podľa neho zlepšil výber zdravších jedál.Kmecovci sa museli v zahraničí vysporiadať aj s výchovou detí. Ich syn a dcéra museli nielen nabehnúť na americký vzdelávací systém, ale museli súčasne zvládnuť aj americkú školu a aj slovenskú školu. Syn však úspešne ukončil strednú školu a dcéra úspešne pokračovala v štúdiu na vysokej škole. Prechody z jedného prostredia do druhého sú síce podľa diplomata pre mladého človeka náročné, keďže sa nielen musia prispôsobovať, ale aj strácajú kamarátov, no na druhej strane ich to aj posilní, získa širší rozhľad a zlepší si komunikačné schopnosti. Monika Kmecová si cení aj to, že ich deti sú teraz vďaka životu v rôznych krajinách schopné porovnávať a rozlíšiť, čo je lepšie. Sťahovanie tiež podľa nej posilňuje rodinu, keďže v cudzej krajine sú jej členovia často odkázaní len sami na seba.Diplomat by rád zo Spojených štátov preniesol na Slovensko niekoľko vecí: odvahu riskovať, podnikavosť a schopnosť oceniť prácu.uviedol Kmec.Naopak, Spojené štáty by sa mohli od Slovenska naučiť úprimnejšiemu, hlbšiemu ľudskému kontaktu. Američania sú síce usmievaví a priateľskí hneď od začiatku, ale ten vzťah potom niekedy ostáva formálnejší.povedala Kmecová.Na záver diplomat zdôraznil rozmanitosť Ameriky. Európan sa na túto krajinu podľa neho nemôže pozerať európskymi očami a musí si uvedomiť, že Spojené štáty, to nie je len New York či Los Angeles. Je to 50 štátov, z ktorých každý má svoju históriu a navyše sú všade viditeľné aj vplyvy prisťahovalcov z celého sveta.uviedol Kmec.Veľvyslancom SR vo Washingtone sa od jesene stane súčasný štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok.