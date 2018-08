Veľvyslanec Kmec: Spolupráca medzi univerzitami v SR a USA je úspešná

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. augusta (TASR) – Slovensko má veľa kvalitných fakúlt, no chýba im spolupráca so zahraničnými vysokými školami. Veľmi nádejne sa už začala rozvíjať aspoň spolupráca našich univerzít s americkými, uviedol odchádzajúci slovenský veľvyslanec v Spojených štátoch Peter Kmec.Pre TASR hovoril o jednej z priorít svojho pôsobenia vo Washingtone – oblasti vzdelávania.povedal Kmec, ktorý v minulosti pôsobil aj ako veľvyslanec vo Švédsku (2007 – 2012).Hendikepom našich vysokých škôl je podľa neho nedostatok partnerstiev so špičkovými univerzitami v zahraničí, čo sa prejavuje aj na nižšom hodnotení slovenských univerzít vo svetových rebríčkoch, keďže to býva často založené práve na medzinárodnej spolupráci, najmä v oblasti vedy a výskumu.uviedol veľvyslanec.Univerzity podpísali vlani memorandum o porozumení a zmluvu strategického partnerstva, ktoré umožňujú našim študentom štúdium na technologickej fakulte jednej z najprestížnejších vysokých škôl na svete. Univerzita v Berkeley je uznávaná vo viacerých oblastiach vrátane techniky a nachádza sa v blízkosti inovačných centier popredných svetových firiem.informoval diplomat.Na dobrej ceste je aj rozvoj spolupráce s univerzitou v Pittsburgu, kde sídli spoločnosť U.S. Steel, ktorá vyjadrila záujem zapájať sa do základného a aplikovaného výskumu s univerzitami.uviedol Kmec.Kmec pôsobil na slovenskom veľvyslanectve vo Washingtone od septembra 2012. Ako zástupca veľvyslanca tam pôsobil aj v rokoch 2003 až 2005.