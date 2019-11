Veľvyslanectvo USA v Jeruzaleme varuje pred možnými útokmi

Príslušníci izraelských bezpečnostných síl zatýkajú palestínskeho demonštranta počas demonštrácie. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Jeruzalem 19. novembra (TASR) - Veľvyslanectvo Spojených štátov v Jeruzaleme vydalo varovanie pred možnými palestínskymi nepokojmi v súvislosti so zmenou postoja Washingtonu k židovským osadám postaveným na okupovaných územiach.Varovanie je určené pre občanov Spojených štátov, ktorí sú v Jeruzaleme, na západnom brehu Jordánu alebo v pásme Gazy, alebo tam plánujú vycestovať. Informoval o tom v utorok denník The Times of Israel.Spomínanú zmenu v politike Spojených štátov oznámil v pondelok minister zahraničných vecí Mike Pompeo, keď uviedol, že Spojené štáty už nebudú pokladať židovské osady v Predjordánsku za nezákonné.Veľvyslanectvo Spojených štátov v Izraeli vo svojom vyhlásení radí americkým občanom, aby zvážili cesty do Jeruzalema, do Predjordánska alebo do pásma Gazy. Ak sa tam už nachádzajú, nabáda ich na ostražitosť a oboznamovanie sa s vývojom situácie v danej oblasti.Veľvyslanectvo dodalo, že "jednotlivci a skupiny, ktorí sú proti nedávnemu oznámeniu ministerstva zahraničných vecí, sa môžu zamerať na vládne zariadenia Spojených štátov, ich záujmy alebo občanov".Spomínaný krok Washingtonu rozhneval Palestínčanov a vyvolal nevôľu krajín, ktoré sa snažia ukončiť konflikt na Blízkom východe. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však zmenu uvítal, lebo podľa neho "napráva historickú neprávosť" dotýkajúcu sa zhruba 600.000 izraelských osadníkov žijúcich v Predjordánsku a východne od Jeruzalema. Na tomto území žije aj zhruba 2,9 milióna Palestínčanov.