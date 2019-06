Venediktov: Rusko nezasahovalo do volieb do Európskeho parlamentu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Moskva 17. júna (TASR) - Rusko popiera, že by bolo zasahovalo do nedávnych volieb do Európskeho parlamentu (EP). V rozhovore pre denník Rossijskaja gazeta to uviedol námestník tajomníka Rady bezpečnosti Ruskej federácie Alexandr Venediktov.Upozornil v tejto súvislosti, že doteraz nikto nepredložil dôkazy o údajných snahách Ruska ovplyvniť výsledok volieb v USA či Európe.Venediktov v rozhovore zdôraznil skutočnosť, že "Ako príklad uviedol kauzu bývalého rakúskeho vicekancelára Heinza-Christiana Stracheho, keď sa ", ale keď Strache odstúpil, v rozvíjaní témy. "vyhlásil Venediktov.Články o tom, že Rusko má záujem na víťazstve pravicových strán, považuje Moskva za absurdné, dodal Venediktov.Vysvetlil, že ak Rusko má na niečom skutočný záujem, tak je to silná a stabilná Európa, ktorej štáty budujú vzťahy so zahraničnými partnermi na základe svojich štátnych záujmov.Venediktov uviedol, že v Moskve považujú za chybu deliť európske politické strany na "proruské" a "protiruské", leboZa rovnako nevhodné považuje aj to, aby pravicoví a euroskeptickí politici dostávali nálepku "Poukázal na to, že v EurópeRozhovor s Venediktovom sa uskutočnil pri príležitosti medzinárodnej konferencie predstaviteľov bezpečnostných služieb, ktorá sa bude konať 18.-20. júna v ruskom meste Ufa.Venediktov spresnil, že napriek silnej protiruskej kampani účasť na konferencii potvrdili predstavitelia krajín ako Taliansko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Švajčiarsko, Srbsko, Turecko, Fínsko, Nórsko, Rumunsko, Slovensko, Cyprus, Malta, Slovinsko, Bulharsko, Maďarsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina.Venediktov poukázal na to, že zoznam účastníckych krajín z Európy sa každý rok zvyšuje, čo vníma ako. Dodal, že do Ufy by mal pricestovať aj zástupca rady národnej bezpečnosti USA.Spresnil, že jednou z tém konferencie bude aj tzv. hybridná vojna. Uviedol, že "Venediktov v tejto súvislosti poukázal na to, že ak by sa metódy hybridnej vojny neuplatňovali voči Sýrii alebo na východe Ukrajiny, "