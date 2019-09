Venezuela presunula európsku centrálu ropnej firmy do Ruska

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 11. septembra (TASR) - Venezuelská štátna ropná firma PDVSA presunula svoju európsku centrálu z Portugalska do Ruska. Uviedla to agentúra AFP, ktorá citovala ruské médiá.povedal šéf pobočky Andrej Grišajev.PDVSA, kľúčová firma pre ekonomiku Venezuely, sa dostala do problémov po tom, ako na ňu USA začiatkom roka uvalili sankcie s cieľom zvýšiť tlak na venezuelskú hlavu štátu Nicolása Madura. Firma zápasí s obrovským dlhom a nedostatkom investícií, čo viedlo k prudkému poklesu produkcie ropy.Presun európskej centrály do Ruska nariadil Maduro ešte začiatkom marca, počas vtedajšej návštevy Moskvy. Ako o tom vtedy informovala venezuelská viceprezidentka Delcy Rodriguezová, cieľom je ochrániť majetok Venezuely.