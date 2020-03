Venezuela prišla o jediný telekomunikačný satelit, mal zaručiť „nezávislosť a suverenitu“

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2020 - Jediný venezuelský telekomunikačný satelit sa odklonil zo svojej dráhy a prestal fungovať. Šesťtonové zariadenie čínskej výroby vyslali do vesmíru v roku 2008. Vtedajší prezident Hugo Chávez vyhlásil, že pomôže pri budovaní socializmu 21. storočia a Venezuele zaručí "nezávislosť a suverenitu". Satelit mal podľa plánu fungovať do roku 2023.Poskytoval internetové pripojenie do odľahlých oblastí a využívala ho aj štátna televízia, ktorá vďaka nemu vysielala v chudobných častiach krajiny, kde nemali prístup ku káblovej televízii. Teraz bude televízia využívať aj klasické antény.Prvý problém so satelitom zaznamenali 13. marca, keď kalifornská spoločnosť dozerajúca na pohyb satelitov vo vesmíre informovala, že VeneSat-1 sa odklonil zo svojej pozície. Venezuelská vláda najnovšie potvrdila, že satelit, známy aj pod menom Simón Bolívar, už nie je funkčný. Bližšie vysvetlenie však neposkytla.Venezuelskí analytici si myslia, že mu došlo palivo. Agentúra AP dodáva, že zariadenie nemalo najvhodnejšie umiestnenie na poskytovanie požadovaného servisu pre Venezuelu, čo muselo kompenzovať väčšou spotrebou paliva. "Veľa ľudí z odboru si myslelo, že nevydrží celých 15 rokov. Už keď ho poslali do vesmíru, minuli počas jeho stabilizácie viac paliva, ako býva zvykom," vyjadril sa venezuelský telekomunikačný konzultant Patrick Boza.