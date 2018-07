Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 26. júla (TASR) - Venezuela škrtne päť núl zo svojej meny bolívar namiesto pôvodne plánovaných troch núl. Oznámil to v stredu prezident Nicolás Maduro v snahe udržať krok s infláciou, ktorá by mala podľa odhadu Medzinárodného menového fondu (MMF) dosiahnuť tento rok 1 milión percent.Ekonomická situácia vo Venezuele, ktorá je členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), sa neustále zhoršuje od roku 2014, keď došlo k pádu cien ropy. Vláda nie je schopná udržať socialistický ekonomický systém, ktorému dlhé roky poskytovala bohaté dotácie a zároveň prísne kontrolovala ceny.Medziročná miera inflácia v júni prekročila 46.000 %, tvrdí venezuelský Kongres. MMF v pondelok (23.7.) predpovedal, že v tomto roku by mohla inflácia v krajine dosiahnuť sedemmiestne číslo.uviedol Maduro v televíznom vysielaní a ukázal nové bankovky, ktoré budú uvoľnené na budúci mesiac.Uviedol tiež, že venezuelská mena bolívar bude naviazaná na nedávno spustenú digitálnu menu petro bez toho, aby ponúkol detaily.Podľa odborníkov na digitálne meny si ale petro nezískalo dôveru trhov pre nedostatok ich dôvery vo vládu prezidenta Madura a zlý manažment národnej meny bolívar.Vláda v Caracase pritom vyhlasuje, že je obeťouopozičných lídrov s pomocou Washingtonu, ktorý minulý rok uvalil niekoľko sankcií na Madurovu vládu a popredných predstaviteľov krajiny.Vo Venezuele je v dôsledku vysokej inflácie takmer nemožné získať hotovosť. Minimálna mzda sa v súčasnosti pohybuje zhruba na úrovni 1 dolára mesačne. Obyvatelia tak prakticky nie sú schopní kúpiť si dostatok jedla alebo zaplatiť za základnú lekársku starostlivosť. Výsledkom je hromadný exodus Venezuelčanov.Vláda bola pripravená škrtnúť v júni tri nuly zo svojej meny, ale odložila tento krok na žiadosť vedúcich predstaviteľov bankového sektora.