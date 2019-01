Venezuelčania: Kríza v krajine nám zmenila život vo všetkých smeroch

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas/Bratislava 31. januára (TASR) – Súčasná kríza vo Venezuele zhoršila život väčšine tamojších obyvateľov v sociálnej, ekonomickej i politickej oblasti. Od nedostatku potravín, pracovných miest a kvalitného vzdelávania, ťažkého prístupu k zdravotnej starostlivosti či liekom cez nízky príjem až po rozpad rodinných vzťahov. Zhodli sa na tom Venezuelčania z Caracasu, ktorí odpovedali na otázku TASR, akým spôsobom kríza v tomto latinskoamerickom štáte ovplyvnila ich život.uviedla 71-ročná učiteľka Anna, účastníčka prebiehajúcich i predchádzajúcich protestov. Nemyslí si však, že Venezuele hrozí občianska vojna.Kríza podľa nej vyhnala z krajiny veľa ľudí, niektorí však musia zostať." pýta sa a zároveň Európu žiada, aby "Osemdesiatjedenročný Carlos bol, odkedy je súčasný režim pri moci, proti nemu. "" skonštatoval.Podľa neho rodiny rozdelili aj názory na politiku:Má aj ďalších priateľov a príbuzných, ktorí prerušili príbuzenské vzťahy kvôli podpore odlišných politických skupín.Zdôraznil, že ho trápi nedostatok pracovných miest a nízke platy. "povedal.Táto situácia núti podľa neho mnohých opustiť svoju vlasť. Carlosovi do zahraničia emigroval pred 20 rokmi brat i ďalší jeho príbuzní. Podľa neho môže občiansku vojnu spôsobiť aj hlad v krajine.Šesťdesiatročný José, ktorému emigrovali viacerí priatelia aj jeho dve dcéry, tiež zostal. Ako záchranáruviedol. "myslí si. Napriek tomu, že vyjadril obavy o svoju budúcnosť i budúcnosť štátu, verí, že súčasná situáciaK množstvu mladých ľudí, ktorí z Venezuely odišli, patrí aj Emil. Situáciu svojej domoviny pozoruje zo Španielska, kam emigroval pred niekoľkými rokmi.Emil s bratom každý mesiac posiela zo zahraničia rodičom peniaze, vďaka čomu je ich ekonomická situácia lepšia v porovnaní s rodinami, ktoré príbuzných v cudzine nemajú.vysvetlil.Tiež ho znepokojuje rastúca kriminalita a jej beztrestnosť.zhodnotil 31-ročný vyštudovaný materiálový inžinier.povedal, pričom mu život v exile umožnil pozorovať dianie z inej perspektívy. Verí, že sa mu čoskoro podarí stretnúť so svojou rodinou mimo Venezuely. Do svojej rodnej krajiny sa neplánuje vrátiť, kým sa situácia nezmení.