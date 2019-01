Venezuelská kríza zvýšila koncom týždňa ceny ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. januára (TASR) - Ceny ropy uzatvorili posledný deň obchodovania v tomto týždni rastom, pod čo sa podpísali najmä najnovšie otrasy na venezuelskej politickej scéne. Za celý týždeň však ceny klesli, pričom cena Brentu zaznamenala pokles takmer o 2 %.Potom, ako sa predseda venezuelského Národného zhromaždenia a líder opozície Juan Guaidó v stredu (23. 1.) vyhlásil za dočasného prezidenta, ho uznalo niekoľko krajín, medzi nimi USA. Washington zároveň vyhlásil, že nevylučuje uvalenie sankcií na venezuelskú ropu. To viedlo v piatok (25. 1.) k rastu cien komodity, pričom cena Brentu sa posunula výraznejšie nad 61 USD za barel (159 litrov) a cena WTI k 53,70 USD za barel.Cena Brentu s dodávkou v marci ukončila piatkové obchodovanie na úrovni 61,64 USD (54,33 eura) za barel, čo oproti predchádzajúcej uzávierke predstavuje rast o 55 centov (0,9 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI sa na záver obchodovania zvýšila o 56 centov (1,05 %) a ukončila ho na úrovni 53,69 USD/barel.V priebehu týždňa ale na ceny ropy tlačili pokračujúce obchodné spory Číny a USA, zhoršujúce sa nálady v súvislosti s vývojom svetovej ekonomiky, ako aj rast produkcie ropy v USA. Ten by mal podľa niektorých ekonómov aj dostatočne vykompenzovať prípadné výpadky dodávky venezuelskej ropy na trh.Podľa spoločnosti Baker Hughes americké ropné firmy zvýšili počty aktívnych ropných vrtov za ostatný týždeň o desať na celkových 862. Bol to prvý rast počtu vrtov od začiatku roka. To signalizuje, že produkcia ropy v USA bude v nasledujúcom období stúpať.Cena WTI zaznamenala za týždeň pokles o 0,2 %, čo predstavuje prvý týždenný pokles za štyri týždne. Cena Brentu klesla o 1,7 % a aj v tomto prípade išlo o prvý pokles za štyri týždne.