Venezuelskí opoziční poslanci prichádzajú na zahraničné ambasády

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 10. mája (TASR) - Ďalší dvaja venezuelskí opoziční politici sa vo štvrtok uchýlili na zahraničné ambasády v Caracase po tom, ako ich zbavili poslaneckej imunity. Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s tým, že už v stredu prišla na talianske veľvyslanectvo jedna opozičná poslankyňa.Poslanec Richard Blanco zo strany Alianza Bravo Pueblo vošiel vo štvrtok na pôdu argentínskej ambasády v Caracase, potvrdili pre Reuters argentínske veľvyslanectvo.Américo De Grazia zo strany La Causa Radical zasa našiel útočisko na pôde talianskej ambasády. Pre Reuters to v piatok potvrdila talianska strana.uviedlo vo vyhlásení talianske ministerstvo zahraničných vecí.dodalo s tým, že proti De Graziovi sa začalo právne konanie.napísal De Grazia na Twitteri.Blanco a De Grazia sú medzi siedmimi opozičnými poslancami, ktorým v utorok venezuelské provládne Ústavodarné zhromaždenie odobralo imunitu za to, že podporili pokus o prevrat z 30. apríla, namierený proti prezidentovi Nicolásovi Madurovi. Zorganizoval ho opozičný líder a súčasný predseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó.Ďalšou opozičnou političkou, ktorá sa v stredu uchýlila na taliansku ambasádu, je podľa agentúry Reuters Mariela Magallanesová.Ešte začiatkom mája sa spoločne so svojou manželkou i dcérou ukryl v rezidencii španielskeho veľvyslanca v Caracase aj významný venezuelský opozičný aktivista Leopoldo López, ktorý bol od roku 2014 v domácom väzení.Venezuelské bezpečnostné sily v stredu zadržali druhého najvyššieho predstaviteľa tamojšieho parlamentu ovládaného opozíciou, podpredsedu Edgara Zambrana. Podpredsedu Národného zhromaždenia a ďalších zákonodarcov vyšetrujú pre podozrenie z vlastizrady a podnecovania vzbury.Venezuelský opozičný líder Guaidó vo štvrtok vyzval na celonárodné demonštrácie na protest proti stredajšiemu zatknutiu podpredsedu parlamentu Edgara Zambrana. Mali by sa konať v sobotu.Guaidó podľa agentúry DPA uviedol, že nevylučuje, že by požiadal USA o vojenskú intervenciu.V rozhovore pre taliansky denník La Stampa povedal:Dodal taktiež, že bude iniciovať krízové zasadnutie Organizácie amerických štátov (OAS) s cieľom prediskutovať otázku "prenasledovania" členov venezuelského parlamentu.