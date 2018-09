Verejná diskusia v B.Bystrici povie viac o pomoci mladým nezamestnaným

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) – Priblížiť inovatívnu formu práce s mladými nezamestnanými, otvoriť dialóg so zamestnávateľmi na tému zamestnávania tejto znevýhodnenej cieľovej skupiny a oboznámiť verejnosť s fungovaním Podniku medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n. o., je cieľom verejnej diskusie, ktorá sa koná v pondelok od 16.00 do 18.00 h priestoroch historickej radnice v Banskej Bystrici. TASR o tom informovala Milena Maková, riaditeľka neziskovej organizácie Podnik medzitrhu práce - Šanca pre všetkých.Tento sociálny podnik pomáha nezamestnaným Banskobystričanom uplatniť sa na trhu práce už šesť rokov. V období apríl až september implementoval dopytovo orientovaný projekt Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie, ktorý finančne podporili Európsky sociálny fond a Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.priblížila Maková.Sociálny podnik mesta Banská Bystrica pripravuje ľudí bez práce na nástup do zamestnania formou dočasne podporovaného zamestnávania, kedy získavajú pracovné návyky ako pravidelná dochádzka do zamestnania, plnenie stanovených úloh či nové pracovné zručnosti. Súčasne v priestoroch podniku majú možnosť zúčastniť sa na vzdelávacích aktivitách.dodala Maková.V týchto dňoch ich kariérová poradkyňa Michaela Valicová získala ocenenie za inovatívny prístup v práci s nezamestnanými v súťaži Národná cena kariérového poradenstva 2018.