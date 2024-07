Verejné obstarávanie bude jednoduchšie aj pri eurofondových zákazkách, novela zákona začne platiť od augusta

29.7.2024 (SITA.sk) - Už od augusta začne platiť novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá výrazne zjednoduší verejné nákupy nielen pri zákazkách financovaných zo štátneho rozpočtu, ale aj z eurofondov. „Starostovia a primátori sa tešili na jednoduchšie verejné obstarávania a aj ho dostanú,“ povedal minister investícií Richard Raši Zjednodušenie je nielen v tom, že neúspešní uchádzači už nebudú môcť brzdiť obstarávania námietkami, ale výrazne sa zdvíhajú aj limity. Starostovia a primátori budú môcť stavebné práce obstarávať oslovením troch firiem namiesto doterajších 180 000 až do 800 000 eur pri zákazkách platených zo štátneho rozpočtu a do 360 000 pri zákazkách z eurofondov.Rovnako tovary a služby budú môcť obstarať jednoduchšie namiesto doterajších 70 000 až do 143 000 eur eurofondových zákazkách a do 221 000 pri zákazkách zo štátneho rozpočtu. Na limitoch pri obstarávaniach napríklad z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa MIRRI dohodlo konsenzom s Európskou komisiou a budú zverejnené v novej Jednotnej príručke k procesu verejného obstarávania. Progresívne Slovensko malo takmer pol roka predsedu vlády Ľudovíta Ódora , ktorý vo vzťahu k zjednodušeniu verejného obstarávania neurobil nič. Keď sme sa do zjednodušení pustili my, Progresívne Slovensko zverejňovalo hoaxy, ako ide znižovať transparentnosť, pritom celá novela zákona je v súlade s limitmi platnými v Európskej únii . Zároveň ďakujeme poslancom NR SR, ktorí toto najvýraznejšie zjednodušenie verejného obstarávania za posledné roky podporili a tiež aj starostom a primátorom, ktorí sa za zákon postavili tiež,“ uviedol štátny tajomník MIRRI Michal Kaliňák Dodal, že novela zákona postaví slovenských primátorov a starostov na rovnakú štartovaciu čiaru so starostami z okolitých štátov, čo sa týka projektov cezhraničnej spolupráce.