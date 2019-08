Verejné obstarávanie - mali by sa upraviť majetkovo prepojené subjekty

Sídlo Úradu pre verejné obstarávanie, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) – Účasť majetkovo prepojených subjektov, vymedzenie environmentálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, ale aj zníženie administratívnej záťaže rieši novela zákona o verejnom obstarávaní. Právu normu z dielne Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v stredu s pripomienkami schválil vládny kabinet.Preukázanie kolúzie, dohody obmedzujúcej súťaž, je podľa ÚVO zložité. Ako uvádza úrad, zákonodarca preto pri uplatnení dôvodu na vylúčenie nevyžaduje od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa preukázanie dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej súťaž, ale postačuje "dôkazné podozrenie" o existencii takejto dohody, ktorý musí byť založený na "dôveryhodných informáciách".Právna úprava upresňuje aj oblasť vzájomne majetkovo, zmluvne alebo personálne prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. Iba skutočnosť, že uchádzači sú prepojení, neodôvodňuje k vylúčeniu.konštatuje sa v dôvodovej správe.Takéto prepojenia podľa ÚVO môžu byť dôvodom, aby ich obstarávateľ preskúmal. Môžu byť totiž spolu s ďalšími indíciami súčasťou "dôvodného podozrenia" o uzavretí dohody narúšajúcej alebo obmedzujúcej hospodársku súťaž s následkom vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania.Ak sa preukáže porušenie zákazu dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, návrh umožňuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Predpokladom možnosti využitia tohto dôvodu odstúpenia od zmluvy by tiež malo byť, že takáto dohoda spočívala v nedovolenej koordinácii dodávateľa, člena skupiny dodávateľov alebo koncesionára s inými podnikateľmi, a to v akomkoľvek verejnom obstarávaní.Novela by mala tiež upraviť, že žiadosť o vysvetlenie vo verejnom obstarávaní musí byť v súlade s princípom proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti a súčasne opodstatnená objektívnymi dôvodmi. Určiť by sa tiež malo, že dôvody na vylúčenie sa uplatnia kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania, teda napríklad aj vo fáze pred podpisom zmluvy.Prevenčným nástrojom proti zneužívaniu práva na podávanie námietok by malo byť upravenie nového dôvodu na zastavenie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, ak budú podané "zjavne neodôvodnené námietky".uvádza úrad.Návrh zákona zároveň ustanovuje pojem "environmentálne hľadiská", a to v rámci osobitných podmienok plnenia zmluvy aj pri kritériách na vyhodnotenie ponúk.približuje ÚVO v dôvodovej správe s tým, že účelom je aj popularizácia verejného obstarávania.Obmedzenie prístupu záujemcov a uchádzačov z tretích krajín do verejného obstarávania v podmienkach SR by sa zároveň malo precíznejšie regulovať. Umožniť by sa súčasne malo aktívne aplikovanie reciprocity. Jej význam sa má posunúť v tom, že nie iba SR si otvára trh pre tretie krajiny, ale, naopak, že sa Slovensko aktívne zaujíma, či hospodárske subjekty zo SR majú účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tretích krajinách.Znížiť by sa mala aj administratívna záťaž. Navrhuje sa upraviť povinnosť zverejňovať súhrnné správy o zmluvách, ktorých uzavretie nepodlieha pôsobnosti zákona so zmluvnými cenami vyššími ako 5000 eur. Upraviť sa má aj periodicita tejto zverejňovacej povinnosti.