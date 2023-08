Verejné obstarávanie podľa Ódora možno zefektívniť, napríklad pri čerpaní eurofondov

Oprávnená kritika

Lepšie a rýchlejšie čerpanie eurofondov

23.8.2023 (SITA.sk) - Premiér dočasne poverenej vlády odborníkov Ľudovít Ódor považuje za úplne oprávnenú kritiku verejného obstarávania. Zároveň si myslí, že ho možno zefektívniť napríklad pri čerpaní eurofondov.Nesúhlasí však so spochybňovaním nezávislej kontroly verejného obstarávania či dokonca s úvahami o zrušení Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) „Vnímam úplne oprávnenú kritiku mnohých, že možno sme to prehnali za posledných desať, pätnásť rokov s tým zákonom a s tými postupmi, a niekedy aj z vlastnej viny,“ povedal v stredu v súvislosti s verejným obstarávaním Ódor.Podľa neho sa možno dajú nájsť nejaké mechanizmy ako zefektívniť verejné obstarávanie, pričom je na mieste táto debata.„Možno prídeme aj s nejakými návrhmi, keď budeme hovoriť o tom, ako lepšie a rýchlejšie čerpať eurofondy. Úplne stratiť akúkoľvek nezávislú kontrolu nad tým, ako sa obstaráva na Slovensku, nemyslím si, že momentálne by to bolo najlepším riešením,“ uviedol predseda vlády.Možnosť zrušenia Úradu pre verejné obstarávanie pripustil predseda Smeru Robert Fico , ak bude vo vláde.Ódor pripomenul, že Úrad pre verejné obstarávanie vznikol najmä preto, lebo mnohé obstarávania v minulosti sa riešili dosť kovbojským spôsobom, v dôsledku čoho neboli náklady efektívne.