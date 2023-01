Verejné osvetlenie sa chystajú protestne vypnúť aj obce na Zemplíne, demonštráciou poukazujú na problémy

Samosprávy potrebujú pomoc okamžite

28.1.2023 (Webnoviny.sk) - K protestnej iniciatíve, ktorá má upozorniť na problémy samospráv s vysokými cenami energií, sa pridajú aj obce na Zemplíne.Celoslovenskú iniciatívu Združenia miest a obcí Slovenska pod názvom Mestám a obciam zhasína nádej, počas ktorej samosprávy v pondelok 30. januára o 19:00 vypnú na polhodinu svoje osvetlenie, odporúča obciam v regióne podporiť aj Združenie miest a obcí Vranovského regiónu (ZMOVR). Informoval o tom tajomník združenia a zároveň starosta obce Nižný Hrušov (okres Vranov n/Topľou) Ján Fenčák Obce a mestá pripravovaným protestom žiadajú okamžitú pomoc s vysokými cenami energií, ktoré bez pomoci štátu prinesú samosprávam značné obmedzovanie poskytovaných služieb obyvateľom.„Chceme ukázať obyvateľom, čo sa stane, ak nám štát nepomôže s refundáciou nedoplatkov za rok 2022 a s preddavkovými faktúrami roku 2023. Sme krok od toho, aby to takto, teda s vypnutým verejným osvetlením, fungovalo v obciach a možno i niektorých mestách bežne, lebo jednoducho nemáme zdroje na to, ako to platiť. Chceme ukázať ľuďom ako bude vyzerať život bez pomoci štátu,“ skonštatoval Fenčák.Podľa tajomníka ZMOVR na protestnú iniciatívu sa pripravujú obce nielen z Vranovského regiónu, ale na celom Zemplíne.„Obce sa postupne pridávajú. Dovolím si povedať, že názor drvivej väčšiny je, že sa pripoja. Väčšina už má ekonomický problém a potrebujú demonštrovať, že takto to ďalej nejde,“ uviedol Fenčák s tým, že presné čísla za región budú známe koncom týždňa. Očakáva ale, že sa ukáže jednota naprieč celým Slovenskom.„Doteraz sa o kompenzáciách pre obce iba rozpráva, ale reálne sme nedostali žiadne. A v našich rozpočtoch nemáme žiadnu ďalšiu príjmovú položku, ktorou by sme tieto nedoplatky vedeli vykryť. Preto potrebujeme verejnosti vyslať jasný odkaz. Potrebujeme pomoc od štátu, potrebujeme refundovať tieto nedoplatky a potrebujeme pomôcť s preddavkovými faktúrami,“ skonštatoval Fenčák.Situáciu označil za kritickú. Vyúčtovania elektriny a plynu podľa neho vykázali pre obce obrovské nedoplatky, spôsobené nárastom sadzieb týchto komodít.„Zvýšili sa o 300, 400 a niektorým obciam dokonca aj o 500 percent,“ uviedol s tým, že prostriedky na krytie týchto výdavkov obce nemajú v rozpočte. Konkretizoval, že v Nižnom Hrušove mali napríklad nedoplatky za plyn za rok 2022 vo výške 11-tisíc eur a k tomu zvýšené preddavky zhruba 5 000 eur na január tohto roka.„Takéto čiastky sme nikdy neplatili. To sú čiastky, ktoré sme zaplatili za desať mesiacov roka. Teraz to musí ísť za jeden mesiac,“ upozornil starosta obce s tým, že nedoplatok budú uhrádzať formou splátok počas troch mesiacov.„Toto zatiaľ zvládneme, ale aby sme sa na to mali pozerať dlhodobo, alebo z hľadiska rozpočtu na rok 2023, tak to je neúnosné a bez refundácie nám budú tieto peniaze chýbať,“ upozornil Fenčák.Obec pritom podľa neho dlhodobo šetrí. Na vykurovanie v obecných budovách používajú tepelné čerpadlá, čím ušetrili 73 percent spotreby plynu.„Žiaľ, realita Slovenska je taká, že aj napriek tomu, že šetríte na spotrebe, tak vás dodávateľ preradí do vyššieho tarifného pásma a tie peniaze zaplatíte tak či tak. Aj toto je potrebné vyriešiť legislatívne,“ upozorňuje starosta Nižného Hrušova.Dodal, že z dôvodu vysokých platieb už vypli aj viac ako 50 svetiel verejného osvetlenia v centre a v regulácii budú pokračovať. Nevylučuje ani úplné vypnutie verejného osvetlenia v niektorých častiach obce počas pracovného týždňa.