Verejné prístavy hovorili o príprave projektu rozvoja prístavu Komárno

Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. vo štvrtok 6. septembra 2018 v Komárne informovala o projekte modernizácie a rozvoja verejného prístavu v Komárne. Na snímke komárňanský prístav. Foto: TASR - Ladislav Vallach Foto: TASR - Ladislav Vallach

Komárno 6. septembra (TASR) - Spoločnosť Verejné prístavy, a. s., vo štvrtok v Komárne informovala o projekte modernizácie a rozvoja verejného prístavu v Komárne. Projekt Master plan a Štúdia realizovateľnosti verejného prístavu Komárno sú pripravované v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR a spolufinancované z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF).Stretnutia sa zúčastnila aj európska koordinátorka koridoru Rýn – Dunaj Karla Peijsová, ktorá predstavila účastníkom stretnutia víziu Európskej komisie v oblasti budúceho rozvoja dopravného koridoru Rýn – Dunaj.Hlavným cieľom projektu je vypracovanie Master planu, ktorý definuje širšie vzťahy, v rámci ktorých sa predpokladá fungovanie efektívneho verejného prístavu Komárno pri rešpektovaní národnej a európskej legislatívy, a Štúdie realizovateľnosti pre rozvoj prístavu Komárno, ktorá posúdi rôzne alternatívy modernizácie tohto prístavu.Komárno je druhým najdôležitejším prístavom na Slovensku. Považujú ho za východiskový bod vážskej vodnej cesty.spresnil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Verejné prístavy Gabriel Szekeres.Ako dodal, výsledky by mali byť hotové v roku 2020. Potom by malo nasledovať reálne vytvorenie projektovej dokumentácie, na základe ktorej by boli realizované potrebné stavebné úpravy.Využiteľnosť lodnej dopravy na Slovensku je podľa jeho slov dosť slabá.konštatoval.Szekeres pripomenul, že v roku 2001 prebehla čiastočná privatizácia týchto slovenských prístavov – Bratislava, Komárno a Štúrovo. Vtedy vznikla neštandardná situácia v Európe, keď celá infraštruktúra patrí súkromnému vlastníkovi a v podstate spoločnosť Verejné prístavy vlastní iba pozemky, preto akúkoľvek prekládkovú činnosť chce spoločnosť robiť, prípadne ju podporiť, tak vždy je to spojené s tým, že sa musí dohodnúť a nájsť synergiu a spoluprácu so súkromným subjektom.zdôraznil generálny riaditeľ.doplnil Szekeres.