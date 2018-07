Verejné prístavy sa rozhodli pre audit opatrení o GDPR

Ilustračná snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 27. júla (TASR) - Spoločnosť Verejné prístavy sa po sérii interných opatrení v otázke ochrany osobných údajov (GDPR) rozhodla pre ich následný audit nezávislým externým subjektom.priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Gabriel Szekeres.Takýto nezávislý audit bude firma podľa jeho slov následne požadovať aj od obchodných partnerov, ktorí sa dostanú do kontaktu s osobnými údajmi partnerov spoločnosti, či ich zamestnancov.Audit pre Verejné prístavy vypracuje spoločnosť Deloitte Advisory, ktorá zvíťazila v súťaži na túto zákazku s najnižšou ponúknutou cenou.opísal hovorca spoločnosti Martin Kontúr.Hodnota zákazky je podľa jeho slov 46.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).dodal Kontúr. Spoločnosť túto sumu hradí z príjmov z vlastnej podnikateľskej činnosti.Verejné prístavy sa podľa Kontúra pripravili na implementáciu nového zákona o ochrane osobných údajov v interných kapacitách v stanovenom termíne pred 25. májom 2018. A to internou smernicou, prispôsobením vnútropodnikových procesov, prispôsobením technického IT vybavenia spoločnosti, a tiež preškolením zamestnancov.Vzhľadom na závažnosť problematiky GDPR a výšku pokút, ktoré hrozia za prípadné nesplnenie podmienok, sa však spoločnosť rozhodla, že chce mať potvrdené aj z oficiálneho nestranného zdroja, že je riadne pripravená a nepochybila pri GDPR, ani v otázke kybernetickej bezpečnosti.Spoločnosť Verejné prístavy je akciová spoločnosť so 100-% vlastníctvom štátu.